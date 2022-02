Se busca hispano que supuestamente robó $1 millón en pruebas Covid en California

El hispano Carlitos Peralta, de 33 años, está siendo señalado por las autoridades de Los Ángeles, California, como el responsable de la pérdida de 1 millón de dólares en pruebas Covid.



De acuerdo con las autoridades, el hispano se desempeñaba como gerente de uno de los siete almacenes de productos covid ubicado al sur de California.



El dueño del lugar, de quien se desconoce su nombre por un tema de seguridad, indicó que Peralta no sólo tenía acceso al almacén donde había pruebas covid, sino que se encargaba de que los productos llegaran en tiempo y forma a diferentes escuelas y hoteles, pero entre esos envíos hubo unos que nunca estuvieron registrados.



La policía de Santa Ana informó que Carlitos Peralta desvió cerca de 100 envíos, por separado, de los siete almacenes a su casa, razón por la que el pasado 9 de febrero la policía le hizo una visita para arrestarlo, por los robos cometidos, pero el exempleado no estaba.



Los cambios de ruta de las pruebas covid, según una portavoz de la policía, María López, pudieron haber comenzado en diciembre de 2021.



María López señaló que Carlitos Peralta anotó el nombre de un compañero de trabajo como remitente de unos de los envíos que iban a su casa, provocando así una investigación en su contra.



“Ese empleado recibió una notificación y dije ‘¿Qué?’ y así fue como empezó la investigación”, dijo López.



Hasta el momento se desconoce si alguna de las pruebas covid han sido rescatadas o si Carlitos Peralta escapó con todo y motín, por ahora la imagen del sospechoso ya circula por todo California.



El departamento de la policía ha pedido al público en general que se comunique con ellos si tienen información que conduzca al hombre hispano, aunque no se habló de una recompensa económica.



Te puede interesar: