Madre del niño hallado en un congelador en Las Vegas pasó un tiempo esposada y bajo amenazas de muerte

A días de que se diera a conocer que la policía de Las Vegas halló el cuerpo de un menor de edad al interior de un congelador, la madre del occiso (cuyo nombre no se ha revelado por tratarse de una víctima de abuso sexual) narró el abuso físico al que estuvo sometida por meses.



En entrevista con Fox News Digital, el abogado de la madre del menor de edad, Stephen Stubbs, señaló que su clienta vivió por meses bajo el yugo de su pareja sentimental, donde tuvo que soportar abuso físico, sexual y emocional.



Stephen Stubbs también reveló que Brandon Lee Toseland, de 35 años, le dijo que mataría a su hijo, a su hija y a ella si en algún momento le llegara a pasar por la cabeza abandonarlo.



“Nunca hubo un momento en que su hija estuviera con ella, que no estuviera encerrada en la habitación, atada o esposada”, contó el abogado sobre el “infierno” que vivió su clienta.



Entre los detalles más íntimos de esta pareja, el abogado reveló que su clienta y Toseland se conocieron a través del difunto esposo de la mujer, quien murió en 2021, y dos meses después se juntó con el hombre que se convirtió en su verdugo.



En tanto, un informe de arresto, Toseland señaló que informó a su pareja que su hijo estaba muerto y que no le permitiría ver el cuerpo porque perdería su libertad.

Los oficiales de la policía de Las Vegas arrestaron a Brandon Lee Toseland después de que la madre pidiera a su hija en secreto que compartiera con su maestra una nota que ella logró escribir durante uno de los viajes que hizo en compañía de su pareja a bordo de un vehículo.



La mujer contó a su abogado que en el auto encontró un bolígrafo y un bloc de notas ahí escribió que estaba detenida bajo su voluntad. En la nota también indicó que su madre no había podido ver a su hijo desde el pasado mes de diciembre y creía que estaba muerto.

