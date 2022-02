Sebastián Yatra sobre el anillo de compromiso de Belinda y Christian Nodal: “Yo regalo libros y cosas con significado”

La polémica en torno al anillo de compromiso de Belinda y Christian Nodal ha abierto un curioso debate público: ¿quién debe quedarse la joya con la que alguien propuso matrimonio a su pareja cuando se cancelan los planes de boda?

En el mundo del entretenimiento hay opiniones para todos los gustos, desde quienes piensan que la estrella del pop debería devolver el anillo a su ex a quienes creen que tiene todo el derecho del mundo a conservarlo e incluso a venderlo o devolverlo para hacerse con el dinero que costó, pero Sebastián Yatra solo puede decir que él jamás se encontrará en una situación parecida.

Al colombiano, que colaboró con Nodal en la canción ‘Esta noche’ hace dos años, no le da ninguna vergüenza reconocer que nunca se ha gastado en otra persona una suma de dinero similar a los 3 millones de dólares que pagó su amigo por el anillo que le compró a Belinda, y no piensa hacerlo nunca.

“Yo regalo libros y cosas con significado. Nunca he dado un regalo tan caro. Creo que es algo que aprendí de mi papá de pequeño, cuando me contaba la historia de amor con mi mamá“, ha reconoció él en la rueda de prensa que ofreció antes de su último concierto en México, en la que no pudo evitar las preguntas acerca del tema más candente del momento en la prensa social del país.

Sebastián no cree que su punto de vista le convierta en un tacaño, sino que más bien le ayuda a evitar a personas que solo se interesen en él por motivos materiales. “Creo que el amor es algo que, cuanto más significado le puedas dar alejándolo de las cosas materiales, más bonito va a ser“, ha concluido.

