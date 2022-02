Sorpresiva noticia en Hoy Día: Adamari López se va, la conductora regresa a Puerto Rico

En el Instagram de Hoy Día anunciaron que a partir del lunes Adamari López estará trabajando en Puerto Rico. Al parecer la conductora estará realizando desde la Isla del Encanto un programa especial. Esto es lo que reportaron en la red social: “¡Nos vamos para Puerto Rico! 🇵🇷 A partir de este lunes Adamari López regresa a su tierra con muchas sorpresas, mucha plena -famosa danza de la isla- y mucho encanto. ¡Nos vemos por Hoy Día!”.

El público ha reaccionado bien a la noticia. Y es que les gusta saber que existe la posibilidad de que Hoy Día pueda ser transmitido desde varias partes del mundo. Un fan destacó esta particularidad al decir: “Buena idea que hagan el programa desde distintas parte del mundo, que enseñen nuestra gente, nuestra costumbre. Ya eso de estar encerrado en un estudio aburre“.

Se desconoce si esta es la intención del programa, transmitir Hoy Día desde distintas partes del mundo. Sino es así, el público ya ha empezado a darles ideas, para que salgan del set, para que vayan al menos a los países en la conducción se representan y muestren las diferentes culturas que adornan al mundo.

Hay que destacar que Adamari López hizo el anuncio de su regreso a Puerto Rico sacudiendo el cuerpo, levantándose la falda y bailando. Claro, todo esto luciendo un hermoso vestido, cuya abertura sobre la pierna izquierda luce fenomenal.

El vestido con el que Adamari López decidió conducir Hoy Día en el cierre de semana es de color café, casi llegando a vino tinto. Y es que hoy las conductoras no llegaron vestidas como suelen hacerlo los viernes, con looks más relajados, en ocasiones hasta de jeans. Hoy Adamari vistió sensual, Chiquibaby se vio muy chick, mientras que Arantxa y Nacho Lozano fueron la elegancia de las noticias.

Eso sí, las tres conductoras llegaron hoy con zapatos de tacón en nude y el público lo notó haciendo este comentario: “Las tres se fueron a la especial de los zapatos“. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Adamari López también fue noticia el día de ayer, porque en conversación con Quique Usales reaccionó al noviazgo de Toni Costa con Evelyn Beltrán, no sólo aceptando que esta es una realidad, sino aseverando que además esto no era algo que la tomara por sorpresa. No se sabe si con esto quiso decir que su ex la dejó por la joven modelo, o si en efecto ella ya sabía que habían iniciado una relación porque Toni la hizo participe de esta decisión.

Pero, aún cuando Adamari les ha deseado lo mejor, la mamá de Alaïa dejó en claro que ella no ha convivido con Beltrán, porque cuando Usales la cuestionó sobre este punto, Adamari López literalmente ignoró su pregunta.

