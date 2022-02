¿El mejor del mundo? Nadal doblega a Medvedev y se mete en su quinta final de Acapulco [Video]

El español Rafael Nadal derrotó este viernes por 6-3, 6-3 al ruso Daniil Medvedev, primer favorito, y se clasificó a la final del Abierto Mexicano de Tenis, en la que enfrentará al británico Cameron Norrie.

Nadal ganó los puntos claves en el primer set y salvó 11 puntos de ruptura en el segundo para imponerse a un Medvedev, que por momentos mostró un tenis excelso y por otros se vio desconcentrado.

El partido cumplió las expectativas con las que comenzó, al poner frente a frente a los finalistas del Abierto de Australia, en el que Nadal ganó su vigésimo primer Grand Slam al superar al ruso.

La efectividad del tenista balear con el primer servicio fue del 68% en el primer set, pero sacó provecho de los errores no forzados de su oponente, al que que ganó los puntos decisivos y se impuso por 6-3.

En el cuarto juego, Rafa quebró el saque de su rival y, a partir de ahí, mantuvo su tenis agresivo desde el fondo de la cancha para marcar diferencia a su favor.

En el segundo, Medvedev empezó errático, perdió el saque en el arranque y se puso por debajo. El ruso trató de recuperar la iniciativa, creó las condiciones, pero no pudo romper ante un Nadal que mostró superioridad mental y salvó cuatro puntos de quiebre en el cuarto juego y siete en el sexto, los dos de larga duración.

Medvedev aseguró sus turnos de saque casi de corrido; hasta que, en el noveno juego, Nadal vino de atrás y quebró para firmar la victoria.

Este sábado, el manacorí enfrentará por el título a Norrie, sexto favorito, quien se impuso por 6-4, 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie.

En un partido que se decidió en los detalles, Norrie rompió el servicio del griego en el noveno juego de los dos sets y fue intratable con su servicio de zurda.

De cumplir con su condición de favorito en la final, Nadal alcanzará a su compatriota David Ferrer y al austríaco Thomas Muster como máximos ganadores de títulos del Abierto, torneo 500 de la ATP, que se juega en Acapulco, este año con una bolsa de premios de $832,890 dólares.



After an impressive match, @RafaelNadal wins the battle against Daniil Medvedev 6-3, 6-3 in Acapulco.@AbiertoTelcel | #AMT2022 pic.twitter.com/srm9ny3Drs— ATP Tour (@atptour) February 26, 2022

