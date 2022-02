¿Castigo merecido? Expulsan a Zverev del Abierto Mexicano por agredir a juez [Video]

Luego de golpear con su raqueta la silla del juez del partido de dobles que perdió, el alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, fue expulsado del Abierto Mexicano, en Acapulco. Así lo reseñó EFE.

“Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco”, anunció la organización en un comunicado.

El germano, que perdió junto al brasileño Marcelo Melo en la primera ronda del torneo de dobles contra el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara (6-2, 4-6 y 10-6), golpeó al menos tres veces la estructura donde se encontraba el juez de silla del encuentro. En una de ellas, de hecho, casi impacta con uno de sus pies.

En este sentido, el alemán reconoció que se equivocó y pidió disculpas: “Es difícil poner en palabras cuánto lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles. Me he disculpé en privado con el juez de silla, porque mi actitud hacia él estuvo mal y fue inaceptable. Estoy decepcionado”.

De esta forma, Zverev no podrá jugar en segunda ronda del torneo individual ante su compatriota Peter Gojowczyk, clasificado directamente para los cuartos de final. El segundo sembrado había superado en la primera ronda al estadounidense Jenson Brooksby, en el partido que acabó más tarde de la historia (4:54 de la madrugada).

Fue una situación que no debió de pasar, y no hay excusa. También me quiero disculpar con los aficionados, el torneo y el deporte que tanto amo. Como todos saben, siempre dejo todo en la cancha. Tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis acciones, y asegurarme de que no vuelva a suceder algo así. Una disculpa a todos por decepcionarlos”.