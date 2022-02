Toni Costa muestra la casa y Evelyn Beltrán presume la cama: dicen que están de fin de semana romántico

A través de Instagram y sus historias Toni Costa confirmó que está de vacaciones en Casiola Vacation Homes. Evelyn Beltrán está de cumpleaños y mientras su novio presume las vistas y los espacios de la casa, ésta se limita a presumir la cama de la habitación.

Desde la cama Evelyn dice estar agradecida con el año que se va, y emocionada con el que ya empezó. Además expone que es una mujer además de feliz, enamorada. Hay que agregar que ahora que Toni confesó que ella es la mujer que lo tiene feliz, cualquier gesto o comentario romańtico que éstos dejen ver en Instagram tanto el público como la prensa asumen que es un detalle que tienen entre sí.

Al buscar la ubicación de Toni Costa partiendo de sus publicaciones en las historias de Instagram, estas son las imagenes que aparecen en relación a Casiola Vacation Homes. View this post on Instagram A post shared by Casiola Vacation Homes (@casiolaus)

Ahora no cabe duda que la exposición de su relación le ha venido bien a Evelyn Beltrán, pues ya posee más de 114 mil seguidores en dicha red social. Toni recientemente festejó que ahora cuenta con dos millones de followers. Mientras que justo es decir que Adamari López los supera por mucho, ya que cuenta con 7,1 millones de fans en dicha plataforma. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

¿Sobre su romance Chisme No Like siempre dijo la verdad?

Javier Ceriani compartió el audio de su colega periodista en Chisme No Like, en donde se puede escuchar que Toni admite que todo el mundo sabe que Evelyn Beltrán es su pareja: “Ya lo sabe todo el mundo, busquen bien…”. Pero el reportero quería tener la certeza de que éste se refería en efecto a Evelyn Beltrán y cuando le preguntó esto fue lo que contestó: “Por ahí va la cosa”.

¡Y Adamari López qué dijo!

“Para mi esto no es una novedad”, esto dijo Adamari López cuando Quique Usales le preguntó en Hoy Día si ella ya estaba al tanto de que Toni Costa y Evelyn Beltrán eran pareja. Durante la conversación con Quique, Ada dejó un mensaje para Evelyn Beltrán, y por consiguiente para Toni Costa también: “Me parece que lo que hay que hacer es desearle mucha felicidad, muchas cosas buenas… sobre todo porque todo lo que uno desee repercute en mi hija”. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

