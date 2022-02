A Toni Costa le dicen “presenta a tu novia sin miedo al éxito”

A Toni Costa le han dicho que presente a su novia. Desde hace algunos meses se rumora que el bailarín español mantiene una relación sentimental con Evelyn Beltrán.

En la más reciente publicación de Instagram que hizo la ex pareja de Adamari López y padre de la pequeña Alaïa, escribió: “A quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos”. En la imagen destaca Toni Costa sobre un fondo blanco, luciendo un atuendo bastante urbano.

En los comentarios que le han dejado en esta publicación, una de sus seguidoras le escribió: “Ya presenta a tu novia sin miedo al éxito”.

Hace algunos días Toni Costa se dejó ver en las historias de su cuenta de Instagram cantando la canción “Eres tú”, de Reik y Matisse. Esa misma canción fue la que acompañó una publicación que Evelyn Beltrán realizó en su cuenta de Instagram desde la ciudad de Miami.

“Me gusta esta canción”, dijo Costa en una historia y en la siguiente escribió: “Modo romántico activado”.

En la publicación de Evelyn Beltrán musicalizada con este tema Toni Costa dejó su like. La ciudad de Miami es destacada durante ese video y en el texto que lo acompaña.

Esta posible visita de Beltrán a la ciudad coincidiría con el Día de San Valentín, conocido también como el Día del amor y la amistad.

Esa fecha, Toni Costa la celebró especialmente con Alaïa, la hija que tiene con Adamari López.

“Feliz día de San Valentin con mi amor eterno, mi hija @alaia. Que en este día especial y siempre predomine el amor, la buena amistad, el respeto mutuo y la felicidad, sobre todo sean felices, porque al fin y al cabo, cada uno vivimos de la manera que nos hace feliz, que nos llena y que nos suma, mi lema es “se feliz para hacer feliz a los de tu alrededor”. Los quiero familia”, escribió. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

