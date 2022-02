Zuleyka Rivera luce cuerpazo usando un trikini negro que solo cubre lo indispensable

A sus 34 años de edad y con un hijo, Sebastián José, Zuleyka Rivera mantiene un cuerpazo envidiable que se destaca por tener unas curvas bien definidas.

Este domingo, la modelo, presentadora, actriz y empresaria puertorriqueña, no ha dudado en salir a refrescarse y tomar un poco de sol a bordo de un yate, donde de paso aprovechó para presumir su torneada figura con un trikini negro que solo cubre lo más indispensable.

“Open casting 👑”, es el breve texto que escribió al pie del par de imágenes que tienen miles de likes y cientos de piropos.

“Pero espérame. Tú eres fuego total 🔥 Con permiso a quien no pueda con tanto 💅🏻”, “Cuerpower de diosa 😍😍” y “Pura Belleza Boricua 🇵🇷🇵🇷🔥🔥 Nuestra eterna Miss Universe”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Rivera.

Cabe mencionar que hace unos días Zuleyka Rivera no puso reparo para subir un video en el que aparece usando un bikini blanco, pero esa vez jaló hacia arriba su tanguita al salir del mar y esto le dio un toque más sensual al clip que hizo enloquecer a sus más de 2.2 millones de admiradores de Instagram.

