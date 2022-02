Critican a Ana de la Reguera por declararse fan de Bad Bunny

La intención de la actriz Ana de la Reguera fue compartir lo bien que se la pasó la noche del sábado en el concierto que Bad Bunny ofreció cerca de Los Ángeles, pero nunca pensó que por declararse fan del cantante urbano le lloverían críticas de sus seguidores.

La protagonista de ‘The Forever Purge’ y ‘Army of the Dead’ recibió comentarios en Instagram desaprobando su gusto por el puertorriqueño, como “algún defecto tenías que tener“, “me caías muy bien, Ana“, “era tu fan, qué mal gusto tienes“, “yo ni sé para qué te sigo, bye” y “caíste tan bajo“.

En los videos que compartió en la red social se ve a la veracruzana cantando y bailando feliz de la vida con la música urbana del boricua, a quien le gritaba “Benito”, su nombre de pila.

(Desliza para ver los videos)

Bad Bunny presentó ‘El Último Tour Del Mundo’ la noche del 26 de febrero en el The Forum en Inglewood, California.

Sus fieles admiradores gozaron al ver a Ana contenta, otros no tanto, lo que provocó que la actriz hablara de lo sucedido al ver tanto “hate”, que le lanzaron.

“Bueno, tenía un montón que no platicaba por acá porque había estado filmando ‘Ana’ (la segunda temporada de su serie). Ya la terminé, estamos en post producción, está quedando increíble y pronto van a tener noticias de cuándo se estrena.

“Pero estaba viendo los comentarios ahora que tengo un poquito más de tiempo, aquí les dejo mis pensamientos: No sé lo que causa alguien como Bad Bunny, cómo que la gente se divide por un cantante así, no lo sabía“, dijo Ana en videos compartidos en sus historias.

Aseguró que es fanática del reguetón, un género que tiene buenos y malos exponentes, pero Bad Bunny es “es un artista increíble“, dijo.

“Trae una propuesta en su narrativa o bueno, música urbana, porque neta él en sus discos tiene pop, tiene rock, como que igual siento que la gente (dice): ‘Si te gusta reguetón unfollow’… Cada quien oye lo que quiere“, expresó.

“Y como oigo reguetón también escucho salsa, pop, rock, lo único que no me gusta es el house. Bueno, al final, amo la música. Reguetón es mi pasión, lo escucho desde los 90”, aclaró Ana.

