Glucosa en la sangre: El mejor suplemento para controlarla

Mantener niveles saludables de glucosa en la sangre es fundamental para una persona sana, pero para quien sufre diabetes puede ser, incluso, cuestión de vida o muerte. La glucosa o el azúcar en la sangre es un indicador de nuestro estado general de salud y un parámetro que debe medirse regularmente. La nutricionista Courtney D’Angelo señaló cuál puede ser el mejor suplemento para controlarla.

Muchos factores pueden hacer que los niveles de glucosa se eleven en la sangre, como una alimentación desbalanceada, la falta de actividad física habitual o el consumo de alimentos altamente procesados como parte de la dieta diaria. Además de tomar medidas en estos aspectos para llevar un estilo de vida más saludable, existen algunos suplementos que pueden ayudar a mejorar los niveles de azúcar y que deben consultarse con el médico de cabecera.

Sin embargo, Courney D’Angleo, nutricionista registrada y autora del libro Go Wellness, le dijo a Eat This, Not That! cuál sería el tipo de suplemento útil para disminuir este nivel, particularmente en personas diabéticas o prediabéticas que necesitan controlarlo con mayor razón.

Para D’Angelo, los suplementos que contienen fibra son una buena manera de consumir la cantidad que se recomienda diariamente; la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) especifica que deben ser alrededor de 25 a 35 gramos de fibra. A su vez, un buen consumo de fibra puede ayudar a mejorar el control de la glucosa.

La especialista explicó que, cuando la fibra pasa por el sistema digestivo, el cuerpo se comporta de otra manera cuando consume carbohidratos, por lo que es más difícil experimentar subidones de azúcar.

“Como dietista, creo firmemente en obtener la cantidad de fibra que necesitas en tu dieta comiendo los alimentos correctos; sin embargo, si tienes dificultades para incorporar ciertos alimentos en tu dieta diaria, entonces un suplemento de fibra debería ayudarte a alcanzar la cantidad recomendada que necesitas cada día”, le dijo D’Angelo a la publicación.

La manera más natural de incluir fibra en tu dieta es consumir más alimentos integrales y poco procesados, además de frutas como plátanos y manzanas, frijoles, nueces y semillas. Otra ventaja de consumir este tipo de alimentos es que te beneficiarás de su contenido vitaminas, minerales, antioxidantes y demás nutrientes, pero si decides consumir un suplemento, consúltalo primero con tu médico.

