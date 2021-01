Marido de Serena Williams sale en su defensa tras las críticas de Ion Tiriac hacia su peso y su edad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Puede que la primera vez que se conocieron Alexis Ohanian rechazase la oferta de Serena Williams para darle unas clases de tenis porque no tenía ni idea de con quién estaba hablando, pero desde entonces él ha podido ver en primera persona lo duro que trabaja su esposa para hacer historia en este deporte logrando, por ejemplo, ganar el Open de Australia de 2017 embarazada de su única hija en común, y no piensa tolerar que nadie le falte al respeto.

El cofundador de la plataforma Reddit ha echado mano de Twitter para reaccionar a las polémicas declaraciones que realizó hace unos días el tenista retirado Ion Tiriac, fundador del Open de Madrid, acerca del peso y la edad de Serena. Más en concreto, criticó su forma física y aseguró sin paños calientes que, si le quedaba un mínimo de vergüenza, se retiraría cuanto antes. Alexis ha prometido ahora en esa red social que no se quedará cruzado de brazos mientras un “payaso sexista y racista” arremete públicamente contra su familia.

2021 and no holding back when a racist/sexist clown with a platform comes for my family. — Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021

“No cabe duda de que a nadie le importa lo que piense Ion Tiriac“, ha tuiteado en respuesta a todos los que ya han empezado a especular con las medidas que tomaría Serena para vengarse. “He tenido que buscarle en Google”, ha añadido su marido refiriéndose al deportista rumano. “Resulta que mi hija de 3 años tiene más Grand Slams que este payaso“.

Safe to say no one gives a damn what Ion Țiriac thinks. — Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021

Had to Google it… turns out my 3 year old has more Grand Slam victories than this 🤡🤡 pic.twitter.com/Q2pgsNWFAj — Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021

No se trata de la primera vez que Tiriac se atreve a comentar la decisión de Serena de regresar a las pistas en 2018, con 36 años y tras tomarse una baja de maternidad, para insistir en que no estaba siendo realista. Anteriormente ella le había respondido reconociendo que cualquiera puede opinar acerca de su carrera, pero también afirmó que no dudaría en pedirle que rindiera cuentas por sus palabras si alguna vez se encontraban cara a cara.