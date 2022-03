Lili Estefan se mete en problemas con los fans de Elizabeth Gutiérrez: su consejo de seguir luchando por William Levy no les ha gustado nadita

Elizabeth Gutiérrez parece haber dejado ir a William Levy y Lili Estefan ha reaccionado al mensaje de la actriz animándola a luchar por el amor, que según ella, aún existe en esta relación que muchos consideran fallida. Sin embargo y pese a las críticas más de 2,300 likes le han sido otorgados a las palabras de Lili, conductora de El Gordo y La Flaca.

Esto dijo Lili Estefan: “Toda mi admiración para ti belleza de mujer. Dale con todo, y sigan adelante que cuando hay amor, sí se puede“. Este ánimo que Lili intenta inyectarle a la pareja no cayó del todo bien en algunos fans de Elizabeth Gutiérrez que desean verla feliz. Y es que muchos creen que William Levy no la ha tratado con el respeto que se merece, ya que son muchas las infelidades que le cuelgan, sean o no ciertas.

Por el tema de las infidelidades es que el público cuestiona a Lili Estefan y le preguntan: “¿Cuándo hay amor se aceptan que les pongan los cuernos?“. Y así los comentarios negativos continuan en torno a las supuestas infidelidades del actor: “¡Qué feo es para Elizabeth aguantar cuerno tras cuerno. A eso le llama una “Familia feliz ” que poca dignidad pero en fin!”, y es que así también cuestionan a la misma Elizabeth por permitirse ser víctima de este tipo de vida en pareja. Razón por la cual hoy William Levy está siendo duramente juzgado en las redes sociales y atacado también.

Las palabras de Lili por otra parte han servido para criticar aún más duramente a William. Los fan consideran a Elizabeth una víctima y a él el victimario por excelencia. Ante el mensaje de la conductora de El Gordo y la Flaca esto es lo que los fans en gran medida le están diciendo a Levy: “Es un viejo vacío por dentro y por fuera, toda su vida colecciona dinero, sexo y traiciones. Nadie lo respeta, solo una maquina sexual, esta es su fama, un hombre sin dignidad. Nunca respetó a Ely , que era como su criada“.

Otros ataque también son para Elizbeth diciendo: “Hay mujeres sin dignidad que venden su valor por miserias”. Pocos, por otra parte, han reaccionado apoyando las palabras de Lili Estefan, para lo que sí aportan lo siguiente a sus palabras: “¡Qué bella Lili y que gran amiga y persona eres con la bella familia Levy Gutierrez bendiciones!”. Mientras que muchos más siguen pensando que él la ha dejado por otra actriz y que muy pronto se le verá conviviendo con ella en España: “@liliestefan ya verás a @willevy feliz de la vida en España con @aliciasanz_ y con cuanta se le ponga enfrente enfermo sexual”.

¿Pero qué fue lo que dijo Elizabeth Gutiérrez?

A través de su cuenta de Instagram Elizabeth Gutiérrez dio a entender que su relación con William Levy podría haber llegado a su final, pero pide respeto para él por ser el padre de sus hijos. Sin embargo, sus palabras deseando felicidad es lo que ha hecho que muchos crean que esta vez la separación es definitiva.

Esto dijo Elizabeth: “Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos, haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores.”

Agregó: “William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre. Enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. ¡No hay culpable en esta situación!”

“No me alegro de ataques a su persona. No lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días“.

“Deseo siempre lo mejor para él: amor, mucha salud, felicidad con o sin mi… No es una situación fácil el estar expuesto, estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Sólo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado. Nuestra verdad como pareja y ahí se va quedar con nosotros. Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia”.

