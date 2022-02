Elizabeth Gutiérrez rompe el silencio: “Deseo siempre lo mejor para él, amor, mucha salud, felicidad… con o sin mí”

Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio en el programa “Ojos de mujer”. Ahí habló sobre su situación con William Levy. Aceptó que todo lo que ha pasado sobre su separación ha generado muchos comentarios a favor y en contra, pero no sólo de ellos, sino también de sus hijos, sobre los cuales ha dicho:

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer -a William Levy- que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa, ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación. No me alegro de ataques a su persona… no lo agradezco”, aseveró.

La siguiente declaración de la protagonista de “El Rostro de Analía” hace entender que entre ella y William Levy todo ha terminado, y es que esta es la primera vez que ella acepta a viva voz que tienen problemas y que además parece que la relación no tiene reparación: “Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante. El que ve por nuestro bienestar todos los días. Deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”.

Elizabeth afirma que sobre su relación no hablará ni William ni ella, que los secretos desu relación no son negociables: “Sólo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad cómo pareja y ahí se va quedar con nosotros”.

