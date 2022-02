Jacky Bracamontes sin el apoyo de Lili Estefan. Conductora de El Gordo y la Flaca apoya a Elizabeth Gutiérrez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No es secreto que Lili Estefan es muy amiga tanto de William Levy como de Elizabeth Gutiérrez. Y desde que William Levy anunció su separación muchos han hablado, mientras que la protagonista de El Fantasma de Elena guardaba silencio. Esto terminó hace unos días cuando junto a Erika de la Vega rompiera el silencio. Y sobre todo esto hablaron en El Gordo y la Flaca, Lili y Raúl de Molina.

Si bien no habló en concreto sobre su supuesta separación, sí habló sobre una de las famosas infidelidades de su marido. Y es que la mismísima Jacqueline Bracamontes admitió a haber tenido una relación con el protagonista de Sortilegio. Sobre esto Lili Estefan habló en El Gordo y la Flaca.

“Yo recuerdo cuando salió el libro de Jacky y me llamó mucho la atención que incluyera esa parte en el libro, o sea después de estar casada, con hijos, o sea jamás me imaginé que era algo que ella iba a poner como parte de su libro; sin embargo, ahí lo puso y yo sí creo que a lo mejor no era necesario“, declaró Lili Estefan. Elizabeth Gutiérrez destacó ese mismo punto, ambas concuerdan entonces en que sentían que admitir algo así, ya estando casada, parecía no ser necesario.

Pero Lili también destacó la posible razón detrás de aquella confesión de la actriz en su libro La Pasarela de mi Vida. “Me imagino que es lo que a lo mejor más libros le ha vendido, no lo sé si esto fue lo más grande que ella tuvo en el libro porque yo personalmente no lo he leído, pero sí me pareció raro“.

Aquí la conversación entre Raúl de Molina y Lili Estefan. Click aquí.

Lee Más sobre El Gordo y la Flaca:

Bomba en El Gordo y la Flaca: Raúl de Molina regresa a su programa y habla de William Levy

Jennifer López le confesó a El Gordo y la Flaca que tuvo que convencer a su hijo Max para que actuara en ‘Marry Me’

Javier Ceriani, de Chisme No Like, es el periodista más temido de los famosos en la actualidad