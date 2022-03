Mexicano denuncia que tras casarse con dominicana en la isla mujer lo dejó en la calle y sin papeles

Un mexicano que migró a República Dominicana y se casó con una mujer en ese país caribeño denunció públicamente esta semana que la fémina, supuestamente, lo dejó en la calle y sin documentos clave.

Aunque no está claro si Roberto, como se identificó el hombre, continúa casado con la dominicana, lo que es un hecho es que “está pasando las de Caín” por no contar con una cédula de identidad, ya que supuestamente, la mujer se quedó con sus documentos y desechó otros.

“Pues miren desafortunadamente por circunstancias de este vida llegué a este país, pues yo no quise estar pasando lo que estoy pasando. Pero, como cualquier migrante en un país que no es suyo, uno pasa dificultades”, inicia el relato de Roberto que reseña Noticias Telemicro.

“La verdad es que estoy pasando dificultades porque no tengo documentos, no tengo documentos para trabajar”, insiste el mexicano.

“Me casé con una dominicana, y pues, desafortunadamente me casé con esta mujer, me dejó, literal, en la calle. No tengo los documentos para poder trabajar. Alguno de los documentos me los retuvo y otros me los rompió. Aunque ya metí 192 currículums en Bayahibe, Bábaro, Punta Cana, nadie me contrata porque no tengo cédula dominicana”, narra desesperado.

“Incluso, fui con un regidor, me parece, y le pedí ayuda para sacar mi cédula, no para otra cosa, para poder trabajar; y esta persona me dijo que no estaba dentro de sus facultades”, añadió el entrevistado.

“Yo lo único que quiero es trabajar y echar para adelante como migrante”, puntualizó el hombre.