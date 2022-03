Shakira confirma que sí ha tenido discusiones fuertes con Gerard Piqué y admite ser la culpable

Con poco más de diez años de relación y dos hijos en común, a Shakira y Gerard Piqué han demostrado ser una de las parejas más sólidas; sin embargo, es ella quien revela que, las pocas ocasiones que han llegado a discutir fuertemente, es por un detalle que tiene que ver con sus respectivos lugares de origen.

En entrevista para el podcast Planet Weirdo, la colombiana confesó que es bastante desorganizada con sus tiempos desde que era joven y que esto causa molestias para el futbolista, pues muchas veces se les hace tarde para ir a algún lado o para tener alguna charla con los medios de comunicación.

“Mi pobre marido, que a veces es como mi papá, tiene que esperarme mucho tiempo si vamos a hacer algo porque la hora colombiana no es la misma que la catalana y eso le cansa mucho. Su mente está más que estructurada y la mía no, es un desastre, pero ya me he vuelto más puntual desde que lo conocí. Las veces que nos llegamos a pelear es porque yo soy impuntual y él me tiene que esperar”, dijo Shakira.

Asimismo, la intérprete de “Antología” aseguró que el ser tan desorganizada también le ha afectado en lo personal, ya que en muchas ocasiones no se da el tiempo de descansar los fines de semana y convivir con su familia como una mujer cualquiera.

Más sobre Shakira:

Rosalía estrena nuevo look y la comparan con Shakira

Exponen error ortográfico de Shakira en Instagram y la corrigen en el acto

Shakira arma escándalo: Sasha gana un torneo de karate y la cantante grita cuando lo ve subir al podio del primer lugar