Canciller de Educación reconoce graves fallas del sistema escolar y anuncia plan para transformar las escuelas de NYC

El sistema escolar de la Ciudad de Nueva York, que cuenta con unos 1,700 planteles en los cinco condados y donde se educan más de 900,000 estudiantes, no está haciendo bien su tarea, le está fallando a los niños y está plagado de serios problemas que siguen frenando el éxito de quienes pasan por sus aulas. Datos como que el 65% de los estudiantes negros y latinos no están logrando niveles óptimos de formación, y que en los últimos cinco años más de 120,000 alumnos se han ido de las escuelas a mitad de camino, son solo una prueba del trabajo insuficiente y desconectado que se ha venido haciendo en las escuelas.

Así lo admitió este miércoles el canciller de Educación de la Ciudad David Banks, quien sorprendió con una crítica radiografía del sistema escolar de la Gran Manzana, que presentó antes de anunciar un plan de transformación de las escuelas.

El funcionario aseguró que con un presupuesto anual de $38,000 millones en las escuelas, los resultados distan mucho de ser los esperados, por lo que la implementación de un plan de cuatro pilares busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, acabar con la burocracia, invertir mejor los recursos, formar niños más capacitados, ayudar a maestros y directores, y resolver un problema tan básico, como que los niños aprendan a leer bien cuando ya estén en tercer grado.

“Ciento veinte mil familias decidieron irse con los pies y decir: ‘Vamos a buscar otras alternativas y otras opciones’ para los niños. Esa es una fuerte acusación que ilustra el trabajo que hemos hecho”, dijo Banks en el “mea culpa” del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE), con el cual advirtió la urgencia de que se recupere la confianza entre padres y niños sobre la labor que están haciendo. “Invertimos $38 mil millones de dólares cada año para obtener los resultados que tenemos, donde el 65 por ciento de los niños negros y latinos nunca alcanzan las competencias que se requieren”.

Reinventar la experiencia de aprendizaje

Banks manifestó que en primer lugar el plan requiere “reinventar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes“, bajo un nuevo conjunto de compromisos, llamada, Iniciativa de vías profesionales, que se implementará en el otoño. Esto incluye la reinvención del aprendizaje virtual, que se mantendrá como opción.

“Esto incluye poner a prueba modelos que establecen nuevas vías profesionales (incluyendo créditos

universitarios), crear una infraestructura para todo el sistema que respalde dicho trabajo (incluyendo nuevos centros de STEAM y aumentar los salones de clases con enfoque profesional), y capacitar a nuestros maestros y líderes escolares para que apoyen a los estudiantes en el desarrollo de sus pasiones y planes”, dijo el funcionario, acotando que el apoyo también será para los maestros.

“Nuestro modelo de enseñanza de lectura no ha dado los resultados que necesitamos. Así que nos vamos a asegurar de que cada uno de nuestros estudiantes reciba enseñanza sólida de lectura y escritura a través de la fonética desde muy temprana edad. Nuestro plan también incluye apoyo docente y desarrollo de capacidad para que puedan implementar estrategias eficaces que ayuden a los estudiantes con dislexia”, agregó el líder del DOE.

En segundo lugar, el Canciller destacó que su visión de transformación de las escuelas se enfocará en “ampliar, mantener y restaurar lo que sí funciona”, identificando prácticas positivas en el sistema

para difundirlas y ampliarlas, y se conviertan en modelos a seguir para otras escuelas.

“Queremos honrar y destacar a estos maestros y directivos para que todas las escuelas de la Ciudad de Nueva York se enteren de lo que están haciendo. Con suma frecuencia, criticamos a las escuelas que tienen dificultades y les advertimos que tienen que mejorar, pero no hacemos un buen trabajo indicándoles cómo pueden ser mejores”, dijo el canciller. “Por mucho tiempo hemos tenido un sistema de ganadores y perdedores. Cuando las escuelas pierden, también pierden los estudiantes, las familias, las comunidades y nuestra Ciudad. Mi deseo es que todos ganemos”.

Darán prioridad al bienestar de los niños

El tercer punto del plan de cambios es darle “prioridad al bienestar de los niños para que ello influya en el buen rendimiento estudiantil“, a través de la promoción de escuelas seguras, acceso a zonas verdes, más salidas de excursión, nutrición de buena calidad y apoyo integral a las necesidades de los estudiantes.

La visión del Canciller de Educación resalta que los estudiantes sanos, seguros, bien alimentados y estimulados intelectualmente están en mejores condiciones de tener mejor desempeño, y la importancia de crear más lazos con organizaciones comunitarias, para frenar la violencia y servir de apoyo.

“Trabajaremos con mensajeros y mentores fiables en colaboración con las organizaciones comunitarias

para ayudar a mantener a nuestras escuelas seguras. Una parte importante de ello es ampliar la capacitación sobre resolución de conflictos y justicia restaurativa”, dijo Banks. “Colaborar con aliados de la comunidad para apoyar la seguridad de las escuelas, la salud mental, la asistencia a clases y las actividades de enriquecimiento es positivo”.

Finalmente el jefe de las escuelas mencionó que el cuarto pilar de transformación se trata de “involucrar a las familias para que sean aliadas en la implementación de los cambios“, pues entiende que ese es el factor número uno para lograr una transformación eficiente.

“Los padres conocen a sus hijos. Sabemos que cuando nuestra experiencia como educadores escolares se une a la influencia de las familias, surge la magia: los estudiantes tienen un buen desempeño no solo académico, sino también físico, emocional y social”, explicó el Canciller.

“Vamos a involucrar a las familias en los procedimientos de creación y aplicación de políticas en todos los niveles. No quiero crear políticas en las que las familias no hayan participado en el proceso”, enfatizó el Canciller.

Alcalde reconoce fallas del sistema

El alcalde Eric Adams mostró su apoyo al plan de Banks y respaldó también las críticas del Canciller, corroborando que el sistema escolar público le ha fallado por años a los estudiantes y familias de la Gran Manzana. El Canciller insistió en que las deficiencias a las que hay que hacerle frente son muchas.

“Seamos claros: el COVID no es el único reto que enfrentan nuestras escuelas (…) Muchos de los estudiantes se gradúan de nuestras escuelas sin estar preparados para la universidad o la vida profesional. Un gran número de escuelas siguen teniendo problemas de seguridad. Muchas de nuestras escuelas no son lo suficientemente exigentes a nivel académico y no ofrecen oportunidades de aprendizaje acelerado”, dijo el Canciller de Educación. “Una cantidad inaceptable de estudiantes de tercer grado todavía no saben leer. Tenemos que enfrentar la dura realidad de que en un sistema educativo que invierte 38 mil millones de dólares al año, un promedio de dos tercios de estudiantes latinos y de raza negra no alcanzan el nivel de dominio en matemáticas e inglés“.

Banks recalcó una y otra vez el requisito de empezar a trabajar de manera distinta, conectados todos hacia un mismo objetivo, a fin de que el talento y compromiso del DOE y de los maestros, logre su cometido.

“Para que nuestras escuelas cumplan con la promesa inicial de ser los motores del sueño americano para todos nuestros estudiantes y sus familias, tendremos que hacer las cosas de otra manera para generar confianza dando un gran paso a la vez”, aseguró Banks, manifestando que hay una desconexión entre las escuelas, el Departamento de Educación y la capacitación hacia el futuro. “Nuestras escuelas tienen que conectar a los estudiantes con el mundo real y con lo que es importante para ellos. Tenemos que proporcionar experiencias académicas significativas que sean seguras, divertidas e interesantes. Nuestras escuelas deben preparar a los estudiantes para que cuando se gradúen sobresalgan en nuestra economía“.

Banks mencionó que urge que las escuelas formen a los estudiantes en asuntos como manejo financiero, educación cívica, participación democrática y desarrollo de habilidades para que se garantice que cuando los niños se gradúen tengan las herramientas necesarias para llegar a la universidad y tener bienestar económico.

“Es por eso que el alcalde Adams y yo estamos realmente comprometidos a transformar nuestro sistema para que todos y cada uno de nuestros estudiantes se gradúen con la posibilidad de una carrera gratificante, una seguridad económica a largo plazo y preparados, para ser una fuerza positiva de cambio”, advirtió el Canciller del DOE.

Banks, quien se graduó de una escuela pública de la ciudad, igual que el alcalde Adams, dijo además que dio la orden de reorganizar las oficinas centrales para que “cada céntimo del dinero de los contribuyentes se utilice de forma productiva”. Como primer cambio anunció la eliminación del cargo de Superintendente ejecutivo, del que dijo, no tiene sentido conservar cuando las escuelas no están en el nivel que deben estar y genera más burocracia. En cambio, dio su respaldo a los superintendentes escolares, pero para garantizar que en esas posiciones estén los mejores, informó que cada uno de ellos debera volver a aplicar a su trabajo para analizar si cumplen con el objetivo de ser funcionarios que ayuden a los directores de las escuelas con planes innovadores”.

El Canciller de Educación recalcó que él no está “jugando a ser el jefe de las escuelas”, sino que desde el día que asumió el cargo, ha estado trabajando en hacer mejoras, y una de ellas ha sido que en un mes y medio ha logrado aumentar la tasa de asistencia en las escuelas del 65%, al 89%.

Puntos de la visión de transformación de las escuelas de NYC