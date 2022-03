Carmen Villalobos acalora Instagram luciendo sus torneadas curvas en minibikini

Carmen Villalobos aprovechó un pequeño descanso durante su extensa jornada de grabaciones para consentirse y relajarse en un spa de Bogotá, Colombia, sin olvidarse de deleitar a sus seguidores de redes sociales con unas fotos y un video donde muestra su lado más sexy.

Hace unas horas, la actriz se encargó de acalorar su cuenta de Instagram al lucir sus torneadas curvas con un minibikini color negro que deja en evidencia el cuerpo de tentación que posee a sus casi cuatro décadas de edad.

“Les cuento que hoy en medio de tantas grabaciones, me tomé un tiempito para consentirme y relajarme. Ustedes no se imaginan la delicia de lugar aquí en Bogotá 😻💃🏻❤️ @wellnessspamovil Gracias por consentirme tanto🌺 Porque no hay que esperar un momento especial para cuidarnos y amarnos 💓💞💘”, aseguró la también modelo al pie de las postales.

“Cada día me enamoras mas 😍😍”, “Tremendo cuerpo 🔥🥵” y “Belleza de mujer 👍😘” son algunos de los cumplidos que le dejaron a Carmen tras su posado, sin contar los casi 655 mil likes que acumula el post.

Sin duda alguna, Carmen Villalobos es una de las celebridades que siempre alborota el gallinero de Instagram con sus encantos, en especial cuando enfunda su cuerpo con bañadores de alto impacto.

Aquí te dejamos algunos con los que ha acaparado miradas. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

