Mark Wahlberg a Raúl González: “La verdad es que luces fabuloso”

“Wow, la verdad que luces fabuloso, válgame“… Estas fueron las palabras que le dijo Mark Wahlberg a Raúl González cuando visitó esta mañana ‘Despierta América’ para promocionar su nueva película, ‘Father Stu” y se impresionó con el cambio físico del presentador.

Raúl, quien estaba acompañado de Karla Martínez para la entrevista, sorprendió aún más con su respuesta: “Ha sido un proceso muy grande donde, te digo rápidamente, que tú has sido gran parte de esa inspiración, gracias por hacer lo que hace, como demuestras que en la vida los cambios todo se puede lograr”.

Luego de esta introducción, llegaron las preguntas sobre la película y su personaje de la vida real. Sin embargo, el actor estaba tan asombrado con el cambio de González que se auto-interrumpió y le dijo lo siguiente:

“Te quiero felicitar de nuevo, porque yo decía: ‘¿Yo creo que conozco a este muchacho?’… Y cuando vi tu fotografía de antes entonces dije ‘sí’… Haz cambiado tanto, te felicito muchísimo, que Dios te bendiga“.

El presentador le devolvió la cortesía confesándole que justamente el protagonista de su película, fue quien más lo inspiró en el cambio: Dios.

“Ha sido un cambio desde adentro y creo que la relación con Dios, definitivamente es lo que ha influido en mi cambio“, le dijo.

Como te contamos más arriba, ante la felicitación de Mark Wahlberg, Raúl González le dijo que el actor había sido gran parte de la inspiración para el cambio, nos comunicamos con el presentador venezolano para preguntarle a qué se refería y nos dijo lo siguiente:

“Él, The Rock, varias de las personas que yo sigo tienen esa filosofía de comenzar a vivir a partir de las 3:30 Am. De hecho Mark, tiene algo que se llama ‘El Club de las 3 de la mañana’… Yo lo he seguido a él siempre por eso, porque dejó sus malos hábitos, dejó el alcohol, las drogas, estuvo envuelto en varios escándalos y transformó su vida y para mí él es fuente de inspiración”.

Recordemos que el pasado 14 de febrero, Raúl González compartió con su público el secreto de estas viviendo su mejor versión luego de muchos intentos, fracasos, cirugías que no le funcionaron.

Bajo la leyenda de ‘Súmale a Tu Vida’, comparte con el público tips, entrevistas, testimonios, ya sea en sus redes sociales, como en su página web, y con ello la Fórmula RG, unas píldoras con ingredientes naturales que dan energía y trae un quemador de grasa.

