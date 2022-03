Niño de 9 años escapó de casa, abordó un avión y viajó varias millas sin que sus padres se dieran cuenta

Un niño de nueve años de Brasil aprovechó la distracción de sus padres para salir de su casa, dirigirse al aeropuerto, colarse en un vuelo rumbo a San Pablo, y todo eso sin que sus papás notaran su ausencia.

El pequeño de nombre Emanuel, originario de la ciudad de Manaos, había investigado en Intenet cómo podía colarse en un vuelo sin ser descubierto.

Su travesía comenzó el pasado 26 de febrero cuando tomó un autobús que lo llevó al aeropuerto de la ciudad. El niño logró confundirse entre los pasajeros sin llamar la atención de ninguno de los empleados del aeropuerto ni de los agentes policiales.

Sin pasaporte, ni pasajes, ni ningún equipaje, el menor pudo abordar el avión.

Las autoridades todavía investigan cómo pudo superar los filtros de seguridad antes de subir al vuelo rumbo a San Pablo.

Dentro de la aeronave, nadie se dio cuenta de que el pequeño iba solo, sin ningún familiar que lo acompañara. Emanuel tomó un asiento y viajó más de cuatro horas y 2700 kilómetros.

Según la Policía Especializada en Protección a la Niñez y la Adolescencia (DEPCA), el niño actuó sin la ayuda de los adultos.

También se informó que no hay antecedentes de violencia familiar relacionados con el menor. Respecto a su decisión de abandonar su casa y realizar el viaje, los investigadores descubrieron que Emanuel tenía el deseo de vivir en San Pablo, con otros familiares.

Daniele Marques, madre del menor, descubrió la ausencia del niño algunas horas después de que escapara.

“Me desperté a las 5:30 am, fui a su habitación y vi que dormía normalmente. Luego jugueteé un poco con su celular y me volví a levantar, a las 7:30 am, pasé por su habitación, me di cuenta de que ya no estaba y empecé a desesperarme”.

En cuanto notó que su hijo no estaba, la mujer realizó una denuncia policial en la comisaría, y comenzó la búsqueda difundiendo la imagen de su hijo en las redes sociales.

Mientras tanto, en el avión, una azafata se dio cuenta de que el pequeño Emanuel estaba solo y se comunicó con las autoridades para informarles el hecho.

Alrededor de las 10 de la noche del sábado, la madre del menor recibió una llamada de un empleado de la aerolínea, avisándole que su hijo se encontraba en el aeropuerto de Guarulhos.

Finalmente, el domingo por la mañana, el niño regresó a casa.

En su reencuentro con su familia, su mamá le preguntó cómo había hecho para superar todos los controles y subirse a un avión sin tener ningún documento.

“Me dijo que tomó algunos autobuses al azar desde casa hasta llegar al aeropuerto. Luego miró el horario de vuelos en el panel y se subió a uno de ellos. Mi hijo pasó por tres revisiones sin que nadie se diera cuenta de que estaba solo, sin documentación ni boarding pass”, explicó la madre a G1.

La mujer exige una respuesta de la aerolínea, para saber cómo es que su hijo logró abordar solo y pasar los filtros de seguridad.

Te puede interesar: