Avión ruso que volaba rumbo a EE.UU. da una vuelta en U sobre el mar y regresa a Moscú

Las nuevas restricciones en medio del conflicto militar de Rusia con Ucrania, provocaron que un avión que salió de Moscú con destino a Nueva York diera una vuelta en U sobre el mar en pleno vuelo y tuviera que volver a Rusia.

El pasado domingo, el vuelo SU124/AFL124 de Aeroflot partió del Aeropuerto Internacional Sheremetyevo en Moscú y aterrizaría en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK). Pero horas más tarde, la aeronave dio un giro en U sobre el océano, frente a la costa de Groenlandia, y se dirigió de regreso a Moscú, según muestra el sitio web FlightRadar24.

El avión tuvo un despegue retrasado y finalmente partió a las 12:55 UTC. El inesperado cambio de sentido del mismo tuvo lugar aproximadamente cuatro horas después del despegue. De acuerdo con el sitio web la misma ruta, programada para el 1 de marzo, ha sido cancelada desde entonces.

La ruta de vuelo del avión fue compartida en el foro There Was An Attempt de Reddit el lunes por Bostero2, donde recibió más de 27.000 votos a favor. El mapa de vuelo estaba subtitulado: “Para volar a Nueva York”.

Probablemente uno de los factores que provocaron que el vuelo retrocediera, fue que Canadá prohibió el domingo que los aviones rusos usaran su espacio aéreo el domingo.

“Con efecto inmediato, el espacio aéreo de Canadá está cerrado a todos los operadores de aviones rusos. Haremos que Rusia rinda cuentas por sus ataques no provocados contra Ucrania”, informó el ministro de Transporte de Canadá, Omar Alghabra, a través de su cuenta de Twitter.

“Todo Canadá está unido en su indignación por la agresión del presidente Putin contra Ucrania. En respuesta, hemos cerrado el espacio aéreo canadiense a las aeronaves de propiedad u operadas por Rusia. El Gobierno de Canadá condena las acciones agresivas de Rusia y continuaremos tomando medidas”. apoyar a Ucrania”, añadió el funcionario.

“El gobierno de Canadá prohíbe la operación de aviones de propiedad, fletados u operados por Rusia en el espacio aéreo canadiense, incluso en el espacio aéreo sobre las aguas territoriales de Canadá. Este cierre del espacio aéreo entra en vigencia de inmediato y permanecerá hasta nuevo aviso”, agregó un comunicado.

También la Unión Europea se movió para prohibir los aviones rusos en su espacio aéreo, confirmó el domingo la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula Von Der Leyen, en una serie de tuits.

“Primero, estamos cerrando el espacio aéreo de la UE para aviones de propiedad rusa, registrados en Rusia o controlados por Rusia”, dijo la funcionaria.

“No podrán aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la UE. Incluidos los aviones privados de los oligarcas”, añadió.

