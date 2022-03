Hombre de Baltimore es condenado a 41 años de cárcel por hacer pedacitos a su hija y tirar sus restos a la basura

Malik Samartaney anteriormente conocido como Lawrence Banks, de 68 años, fue sentenciado por las autoridades de Baltimore a 41 años de prisión por el asesinado de su hija de Dominique Foster, de 43 años, en mayo de 2019.



De acuerdo con los ficales del caso, Samartaney mató a su hija después de expresar su indignación por su adicción a las drogas, razón por la que la jueza de circuito, Jennifer Schiffer, dictó los castigos máximos en contra del hombre de Baltimore y argumentó que era indescifrable pensar cómo sufrió la víctima.



“Cuando se subió a la camioneta de su padre, aquel día, no tenía forma de saber que terminaría hecha pedazos en un carrito de compras”, dijo Jennifer Schiffer.



Los investigadores del caso indicaron que los restos de la Foster fueron hallados al interior de unas bolsas de basura en un carrito de compras después de que los vecinos del lugar alertaran a las autoridades sobre un paquete sospechoso cerca de un contenedor de basura.

Pese a que se encontraron algunos restos, la cabeza, manos y pies de la mujer nunca fueron hallados por las autoridades.



La representante legal del acusado, Deborah Levi, argumentó que Dominique Foster pudo haber sido asesinada por un miembro de la pandilla MS-13 y que su cliente no permitiría que se le culpara por la muerte de su hija, por lo que planea apelar su sentencia.



Pese a que la policía no pudo vincular a Malik Samartaney con el crimen con evidencia de ADN o un arma homicida, los fiscales basaron su caso en la evidencia circunstancial, como, por ejemplo, el testimonio de su ex prometida, quien aseguró haber tenido dificultades inusuales para comunicarse con él el día del asesinato.



Además, los fiscales se basaron en el historial criminal del hombre quien tiene dos condenas previas por asesinato; en 1990, Malik Samartaney se declaró culpable de matar a un amigo y no discutió por matar a su hijo adolescente, por lo que recibió sentencias simultáneas de 20 años de prisión y fue puesto en libertad en 2002.

Por si fuera poco, las autoridades dieron a conocer que cuando Foster tenía siete meses de nacida, su padre la arrojó con todas sus fuerzas contra una puerta de vidrio.



Malik Samartaney pidió clemencia a la jueza y externó que le juró a Dios que no volvería a matar después de la muerte de su hijo: “Lamento mucho la muerte de mi hija, pero yo no hice eso. Sueño todas las noches que encuentro a la persona que hizo eso”.



En tanto, la familia de la víctima ha solicitado una sentencia larga para quien provocó la muerte de la madre, abuela y hermana.



Te puede interesar: