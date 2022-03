Un mismo hombre atacó a siete mujeres en apenas dos horas en Nueva York: crímenes de odio

Un hombre joven agredió físicamente a siete mujeres de ascendencia asiática en sólo dos horas el domingo, en diferentes zonas de Manhattan: Midtown, Gramercy Park, NoLita y East Village.

NYPD divulgó ayer un video del sospechoso, que atacó por primera vez alrededor de las 6:30 p.m. cerca de Madison Avenue y 30th Street en Midtown. Según la policía de Nueva York, se acercó a una mujer asiática de 57 años y le dio un puñetazo en la cara, sin interacción previa. La víctima sufrió hinchazón y corte en el labio, y fue transportada a un hospital cercano.

Unos 10 minutos después, el mismo hombre golpeó a otra mujer asiática de 25 años cerca de la 5ta Avenida y 30th Street, sin mediar palabra, según la policía.

El sospechoso se mudó a Gramercy Park para su próximo ataque. Alrededor de las 6:45 p.m., cerca de Park Avenue South y East 23rd Street, se acercó a una mujer asiática de 21 años y le dio un puñetazo en la cara, sin intercambio de palabras.

Las siguientes dos agresiones sucedieron en Irving Place y Union Square con 17th St. Más tarde, dos ataques más acontecieron en el Bajo Manhattan: East Houston and Mott St (7:25 p.m.) y Broadway and East 8th St (8:37 p.m.).

Los ataques ocurrieron cuando la comunidad asiática en la ciudad de Nueva York continúa expresando miedo y frustración por la ola de agresiones no provocadas, incluyendo cuatro homicidios en dos meses.

El alcalde Eric Adams, ex NYPD, afirmó recientemente que renovaría la Fuerza de Crímenes de Odio de la policía de Nueva York. “Creo que siempre fuimos un poco lentos al decir qué se investigara como un posible crimen de odio”, dijo, citado por Pix11.