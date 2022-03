Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York

Que “Viva la Música” en el Teatro Pregones

La serie de conciertos del Teatro Pregones, March is Music, arranca este viernes con el show Viva la Música, que incluye al saxofonista de The Rolling Stones, Tim Ries , el pianista y director musical de Pregones/PRTT, Desmar Guevara , y artistas octanos de Nueva York, entre ellos la vocalista y violinista Jasia Ries , el guitarrista Rez Abbasi , el bajista Álvaro Benavides , el baterista Jerome Jennings , el percusionista Anthony Carrillo y los maestros flamencos Sonia Olla e Ismael Fernández .. El conjunto tocará y presentará trabajos en desarrollo inspirados en viajes y aventuras reales e imaginarios. Realizado en asociación con el productor holandés Arno Brouwer. A las 8:00 pm, en el Pregones Theatre ( 575 Walton Avenue, Bronx). Información en: https://pregonesprtt.org/march-is-music-2022/

Cabaret musical “Becoming Chavela”

Stephanie Trudeau regresa este jueves con una nueva versión de “Becoming Chavela”, un cabaret musical estilo teatro documental que recorre la evolución artística de Chavela Vargas y sus relaciones con su mentor musical José Alfredo Jiménez, los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, la gran cortesana cubana Macorina y el productor Pedro Almodóvar, quien posibilitó el regreso de Chavela a los 72 años después de una batalla de 15 años contra el alcoholismo. El programa también examina la cultura de la “edad de oro” de América Latina desde la década de 1930 hasta la década de 1960. Trudeau está acompañado por Ben Lapidus en guitarra y percusión, bajo la dirección de Tanya Moberly. Se llevará a cabo en Don’t Tell Mama, ubicado en el 343 West 46th Street, a las 7:00 p.m. Información en: www.donttellmamanyc.com o llamando al Box office: (212) 757-0788.

La actriz Stephanie Trudeau. Cortesía Jonathan Slaff.

Serie de Danza: Re-Flexión

¿Cómo y cuándo nos afligimos? ¿Qué nos hace sufrir? ¿Hay un posible beneficio en el duelo? A través de viñetas interconectadas, Re-Flexión ofrece una serie de piezas de flamenco que exploran, en una variedad de temas, lo que significa el duelo. Concebido y coreografiado por Al Margen Flamenco, grupo de baile flamenco radicado en Nueva York, el programa destaca varias etapas, diversos aspectos que comprenden el proceso de duelo: conmoción y negación, dolor y culpa, depresión, cambios ascendentes, ira y negociación, esperanza y aceptación, y reconstrucción constante. Los creadores reflexionan sobre los últimos dos años, junto con otros momentos de sus vidas, e intentan procesar lo que esta pandemia y los momentos de pérdida han significado para nosotros como artistas. Las actuaciones incluyen letras cantadas y textos en inglés y español. Del 4 al 13 de marzo, en el Teatro Círculo, ubicado en el famoso Fourth Arts Block de Nueva York en el 64 Este de la Calle 4, Manhattan. Para más información y entradas, www.teatrocirculo.org.

Cortesía

Conferencia virtual Poderosas LIVE!

La conferencia anual Poderosas LIVE!, de People en Español regresa después de dos años de ausencia. El evento tendrá lugar en persona y de manera virtual este sábado, 5 de marzo de 2022, en el James L. Knight Center de Miami, FL. bajo el tema: Renueva tu Vida y Sigue Cosechando Éxitos. Entre las celebridades y poderosas latinas que participarán se encuentran las cantantes y artistas: Ivy Queen, Aymée Nuviola y Emily Estefan; las personalidades de la televisión: Rashel Díaz y Carolina Sandoval; la autora de best-sellers Nely Galán; la maquilladora y fundadora de Alamar Cosmetics: Gabriela Trujillo y muchas más. La inscripción para asistir a la conferencia Poderosas LIVE! está disponible en: https://peopleenespanol.com/noticias/eventos/poderosas-2022/.

Cortesía People

“Mosaico Flamenco” en el Teatro Thalía

Los amantes de la cultura andaluza tienen una cita en el Teatro Thalía, a partir de este viernes 4 de marzo, cuando se estrena el espectáculo “Mosaico Flamenco”. El show de música y baile muestra la variedad de ritmos de este género español, a cargo del grupo Danza España, dirigido por Yloy Ybarra con coreografía de Elisabet Torras . El director musical y guitarrista es Calvin Hazen. Se presentará solamente durante tres semanas, hasta el 20 de marzo, viernes, y sábados, a las 8:00 pm, y domingos a las 4:00 pm. El Teatro Thalía está ubicado en el 41-17 Greenpoint Ave Sunnyside NY 11104. Para información y entradas: https://thaliatheatre.org o llamando al (718) 729-3880.

Jazz con Melissa Aldana en el Lincoln Center

La serie de shows Jazz at Lincoln Center en el Dizzy’s Club presenta a la Banda de Jazz de la Sinfónica Juvenil de Nueva York (NYYS), uno de los mejores conjuntos de su tipo, junto a la saxofonista/compositora Melissa Aldana, para un show lleno de sus inventivas composiciones e influencias originales. La noche también incluye una Primera Comisión de Música NYYS de Greg Weis. El show se llevará a cabo el lunes 7 de marzo, a las 7:30 pm y 9:30 pm, en el Dizzy’s Club, ubicado en el Frederick P. Rose Hall (60th Street y Broadway). Más información en: jazz.org/dizzys.

Cortesía

La Mafia en La Boom

El grupo musical de tex-mex, La Mafia, se presenta este domingo en La Boom. Originaria de Houston, Texas, la banda fundada en 1980 ha logrado grandes éxitos como “Nuestra canción” “Mi llamada” y “Como me duele amor”, que los han hecho merecedores de Premios Grammy, Premios Lo Nuestro y Tejano Music Awards, entre otros. Las bandas Industrias del Amor y Los Fugitivos también actuarán en el concierto. Las puertas abren a las 9:00 pm. La Boom está ubicado en 56-15 Northern Blvd, Woodside, NY 11377. Más información y entradas en: https://www.ticketweb.com/

Nueva York desde las alturas

Los observatorios siempre han sido parte del ADN de la ciudad con estructuras clásicas como el Empire State Building y el Top of the Rock. Unos años después de la apertura del extraordinario One World Observatory, el horizonte de la ciudad le dio la bienvenida al Edge en Hudson Yards en el 2020, que también develó recientemente una nueva e impresionante forma de contemplar el horizonte con City Climb, la máxima aventura de rascacielos, para los amantes de la adrenalina que buscan disfrutar de una vista de la ciudad desde 1,200 pies sobre el suelo. El otoño pasado, el Summit One Vanderbilt se inauguró como el quinto observatorio de la ciudad que ofrece una vista espectacular. Y este año, debutó una nueva atracción virtual que ofrece una extraordinaria vista aérea del horizonte, el RiseNY, el cual es una experiencia inmersiva e interactiva que brinda a los visitantes la oportunidad de ver la ciudad de Nueva York virtualmente mientras están suspendidos a 30 pies en el aire.