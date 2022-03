Aleks Syntek reconsidera cantar reguetón, pese a expresarse en contra del género

No cabe duda que Aleks Syntek es uno de los cantautores mexicanos más reconocidos de la industria latina, sin embargo, su campaña de odio con el reguetón le ha costado severas críticas.

Fue en 2017 cuando Syntek se puso en el ojo del huracán cuando durante una entrevista con Adela Micha para el programa ‘La Saga’ mostró su descontento con el género urbano y dijo que “es música que viene de los simios”.

“¿Qué le pasa a la gente?, ¿Por qué el mismo ritmito todos?, ¿por qué las mismas letras?, ¿por qué las mismas misoginias y vulgaridades?”, cuestionó el intérprete de ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’.

Tiempo después, entrevistado por Yordi Rosado, Aleks volvió a posicionarse en contra del reguetón asegurando que “ni por hambre” incursionaría en tal género y en todo caso “preferiría vender cacahuates”.

“Yo sigo en mi línea. No he hecho (ninguna colaboración de reggaetón), ni haré y si tengo que vender cacahuates, vendo cacahuates, pero no pienso hacer reggaetón“, comentó. No obstante, ahora está reconsiderando su postura.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Syntek se dijo dispuesto a incursionar en el reguetón, si se cumple una condición: si la letra no tiene contenido “nocivo”.

“La música en general, por ejemplo, con el urbano, no sé, ‘se les han ido las patas’. Ha habido demasiadas canciones que hablan de sexo explícito, muy pornográficas y que se exponen en lugar que no deben de ser”, luego aclaró que sus críticas parten de su responsabilidad como padre y no como músico.

“Yo siempre he hablado como papá. No es crítica de artista a artista, yo hablo como papá y me preocupan mucho mis hijos, creo que es importante que lo tengamos en cuenta como sociedad”, dijo acerca de los comentarios que ha lanzado anteriormente en contra del reguetón, así como ocurre en el caso de los narcocorridos.

Asimismo, Syntek dijo que el género urbano podría tener “un buen mensaje”, como temas de otros estilos de música. Incluso, aseveró que ha platicado con Sebastián Yatra al respecto, pues él lo apoya y comparte su opinión acerca de las letras de las canciones.

“Es que no toda la música urbana tiene contenido nocivo, y hay muchas canciones que son bonitas, buenas, que tienen un buen mensaje. Justo hoy viajé en el avión con Sebastián Yatra, y fue alguien que me defendió mucho cuando hablé de ese tema, y lo entendió bien. Él lo dijo muchas veces: ‘tiene razón Syntek en el caso de que no se debe exponer la música que no es apta para niños en lugares para niños’”, recordó el cantante.

Finalmente, ante las razones de que en la secuela de la película ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’ ahora sea Alejandra Guzmán quien dé su voz al tema principal, Aleks Syntek comentó:

“En el año de 1999, cuando fue la película original de ‘Sexo, pudor y lágrimas’, el director me pidió la canción para que la cantara Alejandra Guzmán, y la compuse pensando que ella la iba a cantar, a la hora de la hora le gustó mucho como la canté yo y decidió que la cantara yo, y fue uno de mis grandes éxitos”, concluyó.

Sigue leyendo: Aleks Syntek: así luce la casa en Mérida que dicen pertenece al cantante mexicano

– Sebastián Yatra se desnudó en pantalla en su debut como actor

– Kanye West revela macabro video donde secuestra y entierra vivo a Pete Davidson