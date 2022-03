Así es la nueva novia de Kanye West: graduada universitaria y estrella de Instagram

Esta semana Kanye West ha presentado en público a la mujer con la que se ha dejado ver en público tras su ruptura con la actriz Julia Fox, posando con ella para un selfie en Instagram. Por el momento no está claro si son o no una pareja oficial, pero salta a la vista que están pasando mucho tiempo juntos y no piensan molestarse en ocultarlo.

La explosiva morena se llama Chaney Jones y guarda un parecido innegable con la antigua esposa del rapero, acentuado por la forma en que se viste, pero lo cierto es que ella es mucho más que una ‘doble de Kim Kardashian’, como se la ha apodado públicamente.

La modelo estudió educación primaria en la Universidad de Delaware y en la actualidad se está especializando como orientadora y terapeuta con un máster en la Universidad de Wilmington. También trabaja como jefa de operaciones en la compañía First State Behavioral Health, que ofrece terapia y apoya a adultos y niños para lidiar con la depresión, la ansiedad, el manejo de la ira, el trauma, el abuso de sustancias y otros problemas.

Al igual que la famosa celebridad, Chaney acostumbra a publicar selfies subidos de tono en Instagram y siente predilección por los atuendos monocromáticos muy ajustados. De hecho, ha lucido algunos casi idénticos a otros que se ha puesto Kim y hace unos días Kanye la llevó de compras por Miami para visitar las tiendas de algunos de los diseñadores favoritos de su antigua esposa.

Lo que diferencia a ambas mujeres en el plano meramente físico es que, al contrario que Kim, Chaney tiene varios tatuajes repartidos por todo el cuerpo.

Kanye decapita y entierra vivo al novio de Kim en su nuevo videoclip

Desde este miércoles, Kim Kardashian vuelve a ser oficialmente una mujer soltera y ha eliminado el apellido de su exmarido Kanye West de su nombre legal tras conseguir que el juez que supervisa su divorcio accediera a la petición que ella había presentado al respecto el pasado mes de diciembre.

Esta noticia no le ha sentado nada bien al polémico rapero, que ha reaccionado estrenando un macabro videoclip para su canción ‘Eazy’ en el que una versión suya de dibujos animados secuestra y entierra vivo a Pete Davidson, el actual novio de Kim. También hace un guiño a las rosas que Kanye le regaló a la madre de sus cuatro hijos el pasado día de San Valentín en un gesto de buena voluntad que ella aceptó, pero que no ha durado demasiado. View this post on Instagram A post shared by ye (@kanyewest)

En el vídeo, el avatar de Ye esparce semillas sobre la cabeza de Pete, que aparece enterrado hasta el cuello, para que crezcan unas flores que él corta con unas tijeras y le envía a Kim en la parte trasera de una camioneta. En otro momento, el rapero aparece sosteniendo en sus brazos la cabeza decapitada del cómico de ‘Saturday Night Live’ y los créditos finales terminan con un mensaje para su antigua esposa: “Todos vivieron felices para siempre / Menos Skete [el apodo burlón con el que se refiere a Pete], ya sabéis quien. / Es broma, está bien”.

En el sencillo, Ye -como se hace llamar ahora el músico- hace referencia a la nueva pareja de su ex asegurando que Dios quiso que sobreviviera al accidente de tráfico que sufrió en 2002 solo para que pudiera darle una paliza a Pete.

