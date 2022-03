Canelo Álvarez abrió la puerta a la trilogía con Golovkin: “Sí, es personal, él habló mucha mierda, muchas cosas”

Lo que parecía un tema cerrado ahora quedó más abierto que nunca. Saúl Canelo Álvarez reconoció que probablemente este año se realice la tercera pelea frente a Gennady Golovkin y completar una trilogía que puede ser histórica en el boxeo.

El mexicano se concentra en vencer a Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, por el peso semicompleto. Sin embargo, fue interrogado por GGG y no regateó en su respuesta.

“Tenemos este negocio donde tenemos que pelear después con Golovkin, así que dije ‘¿por qué no?’ Todos quieren ver esa pelea, puede ser o no tarde, pero todos quieren esa pelea, así que ¿por qué no?”, respondió en rueda de prensa.

¿Qué debe pasar para ver completar la trilogía Canelo-Golovkin?

Canelo Álvarez debe vencer al ruso Bivol, en una batalla que luce interesante e imponente. También, el kazajo Gennady Golovkin debe atacar y apuntarse una victoria contra Ryota Murata.

El tapatío se toma esta pelea contra GGG de manera personal por todo lo que ha dicho en sus declaraciones durante estos meses atrás.

“Sí (es personal), él habló mucha mierda, muchas cosas. Veremos, primero es la pelea el 7 de mayo y me enfoco en ella. No es una pelea fácil, es una pelea complicada para mí; me concentraré y luego hablaremos de la otra (contra Golvokin). Espero ganarla”, agregó.

🚨🔥 ¡Esto se prendió! Canelo Álvarez vs Gennadiy Golovkin 3, se enfrentarán el próximo 17 de septiembre en Las Vegas.



Pelea firmada y acordada en 168 libras, este será el segundo combate de Canelo en este año. En mayo enfrentará a Dmitry Bivol. #CaneloGGG3 #CaneloBivol pic.twitter.com/hXS0WNHQtc — Fighters Magazine (@FightersMagz) March 2, 2022

Reportes indican que esta tercera pelea sería el 17 de septiembre de 2022.

La primera pelea entre Canelo y Golovkin fue el 16 de septiembre de 2017 que finalizó en empate. Luego tuvieron un segundo careo el 15 de septiembre de 2018 que terminó en victoria del mexicano por decisión mayoritaria.

