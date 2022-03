Empleada de supermercado revela cuáles son las 5 actitudes más molestas de los clientes

Charlie Smith, una empleada inglesa de una cadena de supermercados, publicó un video en las redes sociales en el que precisa las situaciones más reiterativas y molestas que debe atravesar en su trabajo. Entre sus principales quejas, la joven mencionó ciertas preguntas, chistes reiterativos o lugares comunes en los que incurren los clientes al llegar a la caja.

La joven colocó primero en su lista, los chistes obvios que escucha “13 veces por hora”. De hecho, Charlie contó molesta: “Cuando estás en las cajas y algo no está escaneado y dicen ‘oh, entonces debe ser gratis’. No, Stacey, no es gratis, los códigos de barras simplemente no se escanean”.

En segundo lugar, la empleada incluyó a aquellas personas que se acercan a su puesto de trabajo porque la ven sola. “Cuando solo te estás ocupando felizmente de tus propios asuntos. No, no estoy aburrida, solo estoy evitando a los clientes”, se quejó.

En el siguiente puesto, Smith mencionó a quienes hacen la fila para pagar y cuando les toca su turno están distraídos. “Estabas navegando por Facebook, criticando las técnicas de crianza de las personas en lugar de mirar frente a ti para ver que el otro cliente se había ido”, comentó.

La joven luego se refirió a las bromas reiterativas que recibe durante su trabajo. “Cargarán toda una tienda de alimentos para 2 semanas en tu caja registradora y dirán: ‘Oh, solo vine por una cosa’. Después tendrás que reírte y fingir que no has escuchado eso otras 13 veces en el pasada la media hora”, dijo.

En el último de los ítems la empleada habló de esos clientes que llegan a la caja para preguntarle cuánto cuesta un artículo y luego “tienen la audacia de actuar sorprendidos cuando ven el precio”. En ese mismo tono, agregó: “¿Por qué no pudiste mirar la etiqueta que estaba directamente debajo del artículo que recogiste?”.

La publicación obtuvo más de 85,000 likes y varios comentarios que coincidían con sus dichos.

