La rechazaron de una entrevista de trabajo por una razón que ha sido criticada

Cuando estás en búsqueda de trabajo puede haber varias razones por las cuales no te quedes con el puesto, siendo la principal que quizá no tengas las habilidades o aptitudes para desempeñar el rol que una empresa en particular está buscando.

Sin embargo, en TikTok se ha vuelto viral la historia de una joven por el motivo que un reclutador le dio para explicarle el por qué había sido rechazada de una entrevista laboral.

Zanaya Jones metió su currículum a una cadena de supermercados en donde estaban buscando a alguien que desempeñara un determinado puesto y ella pensó que cumplía con los requisitos, así que sin más envió su hoja de vida.

El meollo del asunto es que la persona de recursos humanos trató de contactarla vía telefónica; ella no respondió la llamada y su celular directamente lo envió a que dejara un mensaje de voz. Lo que ella había grabado en su buzón desconcertó al reclutador, quien le indicó que por ello había decidido no darle el empleo.

En la publicación, se pudo escuchar parte del mensaje de voz que recibió de parte del gerente del supermercado, y se comentó que el sonido que configuró para el buzón era sencillamente “inapropiado”.

“Sí, señorita Jones, le recomiendo que si solicita un trabajo y espera que alguien la llame, por favor tenga una respuesta más adecuada en su correo de voz. Así que gracias por presentar el pedido, aunque no es necesario que nos devuelva la llamada, gracias. Adiós”, se le escucha decir al hombre.

El video suma más de 22 millones de reproducciones y en otro clip compartió lo que grabó para su buzón de voz: “¡Qué pasa!, ¡qué pasa!, ¡qué pasa! Es tu chica, Zanaya. Lo siento, no pude tomar el teléfono a tiempo, por favor deja tu nombre, número, sí, ya sabes, lo que sea”.

Aunque este fue el motivo por el que no fue entrevistada para el trabajo, Jones aseguró no sentirse mal por ello; sin embargo, otros usuarios creen que el reclutador exageró con su decisión pues la grabación no es ofensiva.

