Empleado de McDonald’s, de 16 años, es asesinado a tiros durante una pelea en el baño del restaurante de Arizona

Un empleado de la tienda de comida rápida McDonald’s, Prince Need, murió a tiros al interior del baño del establecimiento, así lo dio a conocer la policía de Arizona.



De acuerdo con el sargento Vincent Cole, portavoz del Departamento de Arizona, el empleado de 16 años tuvo un altercado con un hombre desconocido alrededor de las 10:15 de la mañana del miércoles 2 de marzo al interior del restaurante que está situado cerca de 51st Avenue y Baseline Road en el oeste de Phoenix.



Por la forma en que se desató el tiroteo, la policía cree que Prince Need conocía a su agresor, quien se dio a la fuga después de cometer el crimen.



“Hay una persona de interés que estamos buscando. No estamos revelando demasiados detalles sobre el sospechoso en este momento”, dijo Vincent Cole.



El sargento también informó en una conferencia de prensa que durante el tiroteo nadie más resultó herido.



El hispano Miguel Nolasco, empleado y amigo de la víctima, lamentó el acto de violencia que se vivió al interior del lugar y reveló que todos los empleados eran como una familia: “(Era) como de la familia. No esperaba llegar al trabajo y ver un montón de cintas policiales como esa. Eso es terrible”.



El propietario y operador del McDonald’s, Travis Heriaud, envió sus condolencias a la familia de la víctima: “Nos entristece la trágica pérdida de nuestro amigo y colega. La mayor prioridad de nuestra organización es siempre la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y clientes en nuestros restaurantes. Estamos cooperando plenamente con el departamento de policía y su investigación”.



La policía de Phoenix ha pedido a la sociedad ponerse en contacto con el departamento si tienen información sobre el tiroteo para poder lograr la captura del hombre que terminó con la vida del empleado de 16 años.



