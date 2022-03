Manelyk González dice que le gusta Christian Nodal y lanza tremenda indirecta: “Ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces”

¿Manelyk González le estará declarando la guerra a Belinda por Christian Nodal? No hay certezas absolutas sobre este tema. Probablemente las declaraciones de la modelo, empresaria e influencer nada tengan que ver con la cantante, y más allá de quererse colgar de este escándalo, lo que ha querido hacer es declarar su profunda admiración y atracción por el ex de Belinda.

Sobre Nodal dijo: “No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papasote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!”, según destacó Mezcalent.

¿Pero qué habrá querido decir con lo del anillo?, ¿para quién serán estas indirectas?, ¿para Belinda? No. Nada tienen que ver con la cantante española.

El mensaje de Manelyk

Manelyk González estuvo comprometida con Jawy Méndez. La relación terminó muy mal. Tanto que a ella le regresaron un colchón, y ella devolvió un anillo. Sobre este anillo que ella recibió y devolvió dijo: “Ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces”.

También aseveró: “Ridículamente, me regresaron un colchón. Se me hace de lo más estúpido, y yo regresé un anillo porque la verdad es que para mí no vale la pena tener algo que ya no es y que nunca va a pasar“.

Pero Mane también habló del anillo de Belinda, de la joya que dicen cuesta más de tres millones de dólares que Christian Nodal le regaló. Sobre esto dijo: “Si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de pende… lo regreso, ¿verdad?, pero como no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”.

En qué anda ahora Christian Nodal

El cantante mexicano Christian Nodal y el artista puertorriqueño Don Omar lideran el cartel del festival Los Dells, que se celebrará en San Bernardino (California) el próximo 2 de abril tras un receso de dos años por la pandemia de covid-19, informó hoy jueves la organización del evento en un comunicado, según expuso la agencia de noticias EFE.

En la cuarta edición del festival de música hispana, Nodal, estrella del regional mexicano y tres veces ganador del Grammy Latino, estará acompañado por una lista de artistas de gran éxito como la californiana Becky G, la banda CNCO, Adriel Favela y Sofía Reyes, entre otros.

Los responsables de Los Dells señalaron que tras un paréntesis de dos años debido a la pandemia decidieron traer al sur de California el festival para rendir tributo a la música latina con uno de los públicos más devotos del país.

El Festival Los Dells se realizó por tres años en Woodside Ranch (Wisconsin). En su primera edición en septiembre de 2017 incluyó en su cartel a artistas como Maná, Daddy Yankee o Nicky Jam. Los realizadores aseguraron que Los Dells “se convirtió en el primer gran festival en organizar un cartel de música latina multigénero en el Medio Oeste de Estados Unidos”, y esperan posicionarse como el más grande del país.

