A Belinda le conviene devolver el anillo de compromiso, si se lo queda tendría que pagar los impuestos y costó $3 millones de dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde que se confirmó que Belinda y Christian Nodal habían cancelado su compromiso no ha parado de especularse acerca de qué pasará con el anillo de compromiso que él le entregó cuando le propuso matrimonio en mayo del año pasado.

La posibilidad de que la estrella del pop se lo quede, si consigue demostrar que se trató de un regalo no condicionado a la celebración de un enlace posterior, ha causado un gran revuelo porque se rumorea que ella le pidió prestado dinero a su entonces novio para afrontar sus deudas personales.

Inicialmente se había asegurado que la joya -que cuenta con un diamante de 12 quilates- costaba $3 millones de dólares, pero el experto al que Christian recurrió para que la diseñara han confirmado ahora que su valor es muy superior porque el cantante buscaba la “mejor calidad posible”. También ha desvelado que Belinda podría devolverlo si así lo decidiera según la política de la compañía Angel City Jewelers, aunque no ha aclarado quién recibiría entonces el dinero.

“Esperemos que no. Tenemos que investigar, pero en el peor escenario, nosotros siempre trabajamos con clientes y sí que aceptamos devoluciones. Pero no creo que sea un problema, y esperemos que nunca pase“, ha asegurado el diseñador en el programa de televisión ‘Venga la alegría’.

Dicen que le conviene devolverlo

En el programa de Ventaneando también hablaron del ya famoso anillo de compromiso de Belinda, y ahí explicaron un detalle muy importante. La periodista Mónica Castañeda aseguró que según la ley mexicana, a la intérprete de “Luz Sin Gravedad” le favorecería regresar la sortija, por que ahora que se han separado ésta es valorada como un regalo, por lo tanto si se la queda, no sólo deberá declararla, sino que además tendrá que pagar los impuestos.

Recordemos que el tema del supuesto préstamo para pagar los impuestos que adeuda es lo que los llevó a terminar, según dicen.

Pero sobre devolver el anillo han hablado muchas famosas, desde Galilea Montijo hasta Luz Elena González, quien dijo: “Se enamoran y si ellos le quieren dar esos regalos ¡qué padre!, y si ha conocido a esos hombres en su vida, no creo que ella los obligue. Finalmente si ellos, los hombres, le dan esos regalos, es porque ellos creen que ella se los merece y ella los acepta porque se sabe merecedora de eso; eso no tiene nada que ver con en ‘sí soy interesada o no soy interesada'”.

La actriz declaró muy concretamente que Belinda no tiene por qué devolver el anillo: “No, no, ese nunca se regresa, disculpenme señores, si ustedes lo entregan no se regresa; ya lo dieron, ni modo que se los regresen y se lo van a dar a la siguiente, pues ¡cómo, no!”.

Más sobre Belinda y Christian Nodal:

Univision y Telemundo comparten el mensaje de Belinda en Instagram, pero algunos se ríen de su dolor

Christian Nodal habría pasado San Valentín con su exnovia tras romper con Belinda

Giovani dos Santos: el “ex inteligente” que no se tatuó a Belinda