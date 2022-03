William Levy ni deprimido, ni separado: Promociona aplicación religiosa desde la casa que comparte con Elizabeth Gutiérrez

Llevamos semanas hablando de la ‘separación’ de estos actores, de la ‘crisis’, ‘infidelidad’, pero… William Levy ni deprimido, ni separado, de hecho promociona aplicación religiosa desde la casa que comparte con Elizabeth Gutiérrez y sus hijos.

Desde el miércoles pasado nos sorprendimos viendo a William Levy promocionando una aplicación religiosa, con un desafío para sus seguidores de redes sociales. La sorpresa no solo es por el tiempo de temas, sino porque se encuentra en medio de una controversia en donde hizo un intento de anunciar que había terminado su pareja con Elizabeth, luego lo borró, después habló de un nuevo capítulo, y de ahí todo fue pura especulación.

Pero, más allá de su nuevo contrato con dicha compañía, lo más llamativo es que la grabación de los videos están hechos en el jardín de la casa que comparte con Elizabeth, su pareja desde hace 18 años, y sus hijos Christopher y Kailey.

¿Casualidad? ¿Lo hizo antes de ‘dizque’ separarse? ¿Fue en una visita? ¿Ya se reconciliaron?… Según la investigación que pudimos hacer con personas que comparten con ambos actores, William nunca habría abandonado el hogar familiar, y todo lo ocurrido durante estas semanas no sería una separación, sino la dinámica que tendría esta pareja en su convivencia y comunicación.

De hecho el fin de semana pasado esto mismo dejó entrever Elizabeth en la publicación que compartió en redes sociales en donde claramente dice ‘nuestra verdad como pareja’…

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres..

Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos.. no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona.. no lo agradezco!!.. el es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar..todos los días… deseo siempre lo mejor para el.. amor.. mucha salud, felicidad.. con o sin mi..

No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque.. solo el y yo sabemos todo lo que hemos pasado.. nuestra verdad cómo pareja..y ahí se va quedar.. con nosotros!! Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!!”, dice el escrito completo.

Por lo que, en base a todo esto, y según nos comparten personas que formar parte del círculo íntimo de los Levy-Gutiérrez, esto es algo más público de lo que ya habrían vivido en el pasado unas cuantas veces.

MIRA LA PRESENTACIÓN DE WILLIAM LEVY DESDE EL HOGAR FAMILIAR:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Elizabeth Gutiérrez rompe el silencio: “Deseo siempre lo mejor para él, amor, mucha salud, felicidad… con o sin mí”

•Esta es la mansión por la que William Levy y Elizabeth Gutiérrez podrían pelear tras su separación

•William Levy anuncia su separación de Elizabeth Gutiérrez