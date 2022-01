William Levy anuncia su separación de Elizabeth Gutiérrez.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido rodeados de rumores de separación en muchas oportunidades, pero esta vez parecen ser ciertos.

Y es que fue el propio actor cubano quien a través de Instagram dio a conocer el fin de su historia de amor con la madre de sus hijos con quien llevaba casi veinte años de relación, pero a los pocos minutos borró el mensaje.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, decía el supuesto texto que publicó Levy en stories.

Sin contar que sus más de 9 millones de seguidores en la plataforma pudieron ver el anuncio, fue así como los medios de comunicación lograron replicarlo y varios comenzaron cuestionarse sobre la veracidad de la noticia o si se habría arrepentido.

Sin embargo, más tarde William hizo un nuevo post con las palabras “I’m ready for the new chapter in my life”, que se traduce como “Estoy listo para el nuevo capítulo de mi vida”, confirmando que su mensaje fue claro y preciso, pues no dio ninguna señal de que esto fuera un error.

Elizabeth, por su parte, no se ha pronunciado por el momento acerca de su presunto regreso a la soltería.

Como bien saben sus fans, William Levy mantenía una discreta, pero sólida relación sentimental con la también actriz desde que se conocieron en 2002 rodando el reality ‘Protagonistas de telenovela’, y a día de hoy tienen dos hijos en común: Christopher, de 17 años, y Alexandra, de 11 años.

