Dos niñas de 12 años torturaron a una hispana de la misma edad durante una pijamada en Indiana

Dos estudiantes de Indiana, de quienes por ahora se desconocen sus nombres por tratarse de unas menores de edad, fueron arrestadas después de que presuntamente torturaron a otra niña de la misma edad.



Según la tía de la víctima, Renita Contreras, su sobrina además de haber recibido una tortura psicológica, también fue maltratada físicamente; le raparon la cabeza, se sentaron sobre ella y le quemaron varias partes de su cuerpo con encendedores.



“Dos jovencitas se sentaron encima de ella durante dos horas para que no pudiera respirar, la quemaron con encendedores de cigarrillos”, dijo Contreras.



La policía de Logansport de Indiana reveló que el lamentable incidente se dio el pasado fin de semana por la noche durante una pijamada. También informaron que recibieron videos y fotografías que dan muestras del abuso al que fue sometida la menor de edad por parte de las otras dos niñas.



La mamá de la menor de edad, Jaime Tribbett, contó a Fox 59, que el abuso que sufrió su hija no se trataba de un caso más de intimidación, sino de un delito grave cometido en contra de su hija que pudo haber terminado en tragedia.



“La torturaron. Torturaron a mi hija física y mentalmente, ella no está bien”, dijo la afligida madre.



Tras los hechos, una de las menores de edad fue arrestada bajo los cargos juveniles de agresión, confinamiento criminal e intimidación. La segunda niña aún no ha sido acusada, sin embargo, hay una investigación en curso que pronto dictará los cargos que deberá enfrentar.



“Mi corazón está con la joven. Pedimos disculpas por lo que está pasando a una edad tan temprana”, dijo el sargento de la policía de Logansport, Dan Frye, quien agregó que fue “desgarrador” ver los videos y poder escuchar lo que supuestamente sucedió durante la pijamada.



La familia de la víctima reveló que la niña también recibió varios cortes en la cara y que mostraron a la policía un video de la menor tendida en el piso con la cara ensangrentada.



“Es una niña. Lo que le hicieron esas niñas es inimaginable”, dijo contreras, al tiempo que la madre exige justicia para su hija: “Espero que mi hija pueda obtener justicia y que la otra niña, espero que se quede allí por mucho tiempo y obtenga la ayuda que necesita”.



