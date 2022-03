Insisten al Estado de NY que apruebe $3,000 millones para reestablecer Fondo de Trabajadores Excluidos

El llamado Fondo de Trabajadores Excluidos, aprobado el año pasado por la Legislatura Estatal de Nueva York con una partida de $2,100 millones, ayudó con pagos de $15,600 a unos 128,000 trabajadores indocumentados que perdieron sus empleos tras la pandemia del COVID-19, pero dejó a otros miles fuera del plan de alivios.

Y justo cuando la Legislatura Estatal está debatiendo el presupuesto para el próximo año fiscal, la organización Immigration Research Initiative (IRI), presentó un informe en el que reafirma la solicitud que han venido haciendo trabajadores y activistas neoyorquinos para que Albany asigne $3,000 millones de dólares, a fin de poder reestablecer el Fondo de Trabajadores Excluidos que se agotó a finales del año pasado.

En su reporte, IRI asegura que se estima que unos 177,000 trabajadores que cumplen con los requisitos y que no recibieron seguro de desempleo ni ayudas federales debido a su estatus migratorio, teniendo derecho al plan de alivio no han recibido nada, o no han aplicado porque no hay fondos.

El reporte destaca incluso que hay aproximadamente 75,000 neoyorquinos que presentaron a tiempo sus solicitudes para beneficiarse con los fondos antes de que cerrara el plazo dado por el Departamento de Trabajo del Estado, y pese a que fueron revisadas, no se procesaron más.

“Este programa se quedó sin fondos por una razón realmente positiva: logró que los fondos llegaran a los trabajadores que los necesitaban”, dijo David Dyssegaard Kallick, director de la Iniciativa de Investigación de Inmigración, quien urgió a que Albany dé luz verde a más fondos para los trabajadores excluidos. “No todos los programas de ayuda de covid tuvieron éxito en hacer eso”.

Kallick insistió en que lo hecho por Albany el año pasado, con la aprobación de los $2,100 millones para financiar las ayudas para los trabajadores indocumentados, fue un acto que convierte a Nueva York en el primer estado que se acerca en “igualar a los trabajadores excluidos con otros que estaban desempleados” y que recibieron seguro de desempleo”.

Injusto que miles se quedaron fuera

Cyierra Roldan, subdirectora de la Iniciativa de Investigación de Inmigración mencionó que no es justo que miles de potenciales beneficiarios se quedaron fuera de los planes de ayuda porque no presentaron la solicitud rápido.

“Como resultado, se necesita más este año, para cumplir la promesa de Nueva York a los muchos trabajadores que califican”, agregó la activista.

Los datos compartidos por IRI señalan además que de los 470,000 trabajadores indocumentados que se estima hay en el estado de Nueva YOrk, el 55% experimentó desempleo entre febrero de 2020 y abril de 2021, y menos de la mitad de ellos aplicaron o recibieron los recursos del Fondo de Trabajadores Excluidos.

Asimismo, se advierte que si la Legislatura y la Administración de la gobernadora Kathy Hochul se meten la mano al bolsillo y desembolsan los $3,000 millones este año, se estaría tendiendo la mano a un total de 305,000 trabajadores en total entre 2021 y 2022.

Organizaciones como ‘Make the Road NY‘ y ‘NY for Communities Changes‘, entre otras unidas bajo la campaña del Fondo de Trabajadores Excluidos, han estado impulsando marchas y manifestaciones desde que terminaron los recursos para que no se deje a ningún trabajador por fuera de los alivios a los que tienen derecho.

“El pago proporciona un incentivo significativo para aquellos que son elegibles para aplicar, y se ha demostrado que un alcance sustancial ayuda a los elegibles a superar las barreras típicas de

solicitud cuando el plazo de solicitud sea razonable”, agregó el reporte.

Fondo de Trabajadores Excluidos en cifras:

$3,000 millones están solicitando para reactivar el fondo.

177,000 trabajadores indocumentados que perdieron sus empleos se beneficiarían.

75,000 trabajadores aplicaron y no recibieron nada porque se agotaron los dineros.

$15,600 y $3,200 son los montos de las ayudas.

$2,100 millones se aprobaron el año pasado para el fondo pero se acabaron.

128,000 trabajadores lograron recibir las ayudas.

470,000 trabajadores indocumentados se estima hay en el estado de NY.

55% de ellos experimentó desempleo entre febrero de 2020 y abril de 2021.

8 de octubre de 2021 se cerró el portal para aplicar a los fondos.

305,000 trabajadores en total entre los dineros del 2021 y los que se aprueben este 2022, serían beneficiados.