Dinero del Fondo de Trabajadores Excluidos de NY se está agotando y no garantizan que alcance para todos

En agosto pasado el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (DOL) comenzó a tramitar las aplicaciones del llamado Fondo de Trabajadores Excluidos, aprobado por la Legislatura Estatal para ayudar económicamente a neoyorquinos indocumentados que perdieron sus empleos por la pandemia del COVID-19.

Y aunque las autoridades estatales esperaban que fueran suficientes los fondos por $2,100 millones de dólares que se destinaron para entregar esos alivios, con tarjetas de débito de pagos únicos de $15,600 o $3,200, este dinero se están acabando.

Así lo advirtió el propio DOL que maneja el programa, tras revelar de manera pública, que aunque todavía están aceptando solicitudes, no hay garantía de que todos los trabajadores que apliquen recibirán los alivios.

“El Fondo de Trabajadores Excluidos se está agotando actualmente. Si bien seguiremos aceptando nuevas solicitudes, no podemos garantizar que los fondos estén disponibles”, fue el comentario hecho por el DOL, a través del sitio web donde se realiza la aplicación para los dineros, algo que causó alarma entre trabajadores y organizaciones que están realizando y apoyando el proceso de solicitud.

Y es que según datos actuales, compartidos por el Departamento de Trabajo, hasta el pasado 27 de septiembre, esa agencia había recibido ya más de 290,656 solicitudes de neoyorquinos al Fondo de Trabajadores Excluídos, y aunque apenas casi la tercera parte, unas 98,000, han sido consideradas ya como elegibles para los fondos, se han destinado ya más del 64% del total de los recursos, es decir $1,350 millones.

El dinero se entrega por orden de llegada

A pesar del anuncio del DOL, Deanna Cohen, vocera de esa oficina estatal, advirtió que el fondo todavía no se ha agotado por completo, y actualmente siguen recibiendo, revisando y aprobando solicitudes, pero fue clara en advertir que el trámite de entrega de los recursos se está haciendo por orden de llegada; es decir, que los primeros en aplicar tendrán más opciones de recibir los alivios, hasta que haya recursos.

“Las personas que son elegibles no deben esperar y presentar la solicitud tan pronto como puedan“, fue el llamado de la funcionaria del Departamento de Trabajo a quienes todavía no han hecho su solicitud.

La agencia estatal advirtió que para el final de esta semana habrían entregado ya unos $908 millones del Fondo, y se espera que unos $444 millones adicionales, que están siendo sometidos a verificación final, se distribuirán el próximo mes.

Cohen destacó que aunque inicialmente se estimó que el tiempo de espera para tramitar las solicitudes del Fondo de Trabajdores Excluídos podría durar de seis a ocho semanas, el proceso ha sido mucho más rápido, por lo que miles de solicitantes ya han recibido las tarjetas débito con los alivios.

“El Departamento de Trabajo se enorgullece de haber puesto en marcha un programa completamente nuevo en cuestión de semanas que ahora está ayudando a decenas de miles de familias de Nueva York que no eran elegibles para los beneficios del seguro de desempleo estatal y federal, y seguimos trabajando estrechamente con organizaciones comunitarias y grupos de defensa para promover y administrar el programa“, comentó la vocera del DOL.

La funcionaria destacó que como una muestra del compromiso del Estado para ayudar a que más trabajadores indocumentados pudieran aplicar el Fondo de Trabajadores Excluídos, se entregaron ayudas por $15 millones a 75 organizaciones comunitarias para informar, educar y ayudar en el procesamiento de las solicitudes.

Alertan activistas: “No haya dinero pa’ tanta gente”

Modesta Toribio, organizadora de ‘Make the Road New York’ (MRNY), una de las 200 entidades que forma parte de la coalición del Fondo de Trabajadores Excluídos que luchó para que se aprobaran los recursos para ayudar a trabajadores indocumentados, coincidió en que el programa ha ido avanzando de manera rápida, pero vio con mucha preocupación que los recursos se estén acabando y teme que al final “no haya dinero pa’ tanta gente”.

Dineros del Fondo de Trabajadores Excluidos de NY se están agotando y no garantizan que alcance para todos

Y es que según la activista, el anuncio del Departamento de Trabajo sobre el agotamiento paulatino de los fondos, era algo que las organizaciones ya venían venr, pues desde que comenzaron la lucha para que se aprobara el programa de ayuda a trabajadores sin papeles migratorios, la exigencia era mucho mayor a los $2,100 millones que finalmente desembolsó el Estado. El estimado inicial era que con dichos recursos, solamente 290,000 trabajadores se beneficiarían, de los más de 500,000 indocumentados en Nueva York que se cree perdieron sus empleos por la pandemia

“Desde el principio nosotros sabíamos que la necesidad de la comunidad era mucho más grande, porque trabajamos directamente con la comunidad y sabemos de sus realidades. Por eso fue que pedimos más recursos, pero no nos los dieron, y advertimos que no iban a ser suficientes, y ahora el Estado ve que teníamos razón”, dijo la organizadora laboral de MRNY.

Toribio se mostró muy preocupada de que muchos solicitantes puedan quedarse al final sin un centavo de los fondos, y aseguró que en las nuevas aplicaciones que su organización está ayudando a llenar, han comenzado a advertirle a los solicitantes de esta novedad, lo que ha causado tristeza y estrés, por lo que exigió que el Estado enmiende el error y destine más recursos al fondo de alivios.

“Ayer ayudé a una madre soltera a mandar la aplicación, y cuando le dije que no hay garantía de que los fondos alcancen, se puso a llorar muy angustiada porque ella depende de esos dineros, y eso no es justo porque ya estos trabajadores fueron excluidos de todas las ayudas y ahora los van a volver a excluir“, dijo la líðer comunitaria.

“Las necesidades entre nuestra gente son muy grandes y lo mínimo que puede hacer el Estado es garantizar que todos los trabajadores que apliquen reciban los $15,600 que se merecen. No hacerlo es volver a poner en las sombras a personas que mantuvieron la luz en la ciudad para que funcionara”, agregó.

Protesta frente a oficinas de Hochul

Y precisamente con el clamor de que el Estado se meta la mano al bolsillo y no deje con ilusiones rotas a trabajadores indocumentados que han aplicado, organizaciones comunitarias están convocando para el próximo martes a una manifestación en la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, pidiendo que no los excluya.

A Rosalinda Alfaro, una madre mexicana de 3 hijos, quien apenas aplicó al Fondo de Trabajadores Excluidos el pasado lunes en la noche, la advertencia del Departamento de Trabajo de que los dineros se están agotando, le cayó como un balde de agua fría.

“Yo no apliqué antes por pura falta de información. No sabía si calificaba o no, y ahora solo le pido a Dios que nos ayude a que si nos den el dinero, porque nos lo merecemos y porque si no recibo esa ayuda, no sé cómo podremos sobrevivir”, dijo la madre, quien confesó estar muy angustiada. “Le pido al Estado que nos tome en cuenta a todos, que nos den a todos las ayuda, o que creen otro programa, pero que no nos dejen por fuera. Tengo mucha tristeza de saber que podemos quedarnos por fuera”.

Solicitamos una reacción a la oficina de la gobernadora Hochul sobre la petición de que se destinen más recursos al Fondo de Trabajadores Excluídos para que ninguno de los aplicantes se quede por fuera de los alivios, pero a la hora de publicar esta historia no se había emitido ningún comentario.

¿Dónde pedir ayuda para llenar el formulario del Fondo de Trabajadores Excluidos?