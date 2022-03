Joan Laporta: Si nosotros negociamos será con el Borussia Dortmund y no con el jugador

El futuro de Erling Haaland en el fútbol europeo está cada vez más ligado con los grandes clubes de Europa. Uno de ellos es el FC Barcelona y en los últimos días se ha dado a conocer que el jugador mantuvo una reunión con el entrenador, Xavi Hernández. No obstante, el presidente del club, Joan Laporta, negó este sábado esa mencionada reunión con la perla noruega.

“En el Barça no negociamos con el jugador, cuando tengamos que negociar lo haremos con el Borussia Dortmund si se da la circunstancia. ¿Qué Xavi no lo ha desmentido? Pues yo lo desmiento categóricamente. Si negociamos, lo haríamos con el Borussia Dortmund”, señaló Joan Laporta en un acto de peñas en Orihuela.

“Se está trabajando en muchos jugadores que puedan mejorar la plantilla la próxima temporada de acuerdo con lo que dice el entrenador, el director de fútbol y el secretario técnico. Estamos trabajando y planificando, pero de negociar con jugadores, nada. Ni reunión ni negociación ni nada”, prosiguió el presidente.

Asimismo, L’Esportiu reiteró que los azulgranas le transmitieron al noruego una oferta de 195 millones de de euros por cinco años. Además, su ficha irá ascendiendo a medida que pasen los años, comenzando con 20 millones de euros y terminando con 55 millones en el quinto año.

“No quiero hablar de jugadores porque cualquier cosa que digamos, subiría el precio y sería absurdo retransmitir el proceso de fichar un jugador que nos puede o no interesar, por eso no pienso hablar de jugadores en concreto, pero puedo decir que no hemos negociado con ningún jugador”, continuó Joan Laporta.

Haaland también está siendo pretendido por el Manchester City y el Real Madrid; dos clubes con un gran poder económico. Aunque Laporta está trabajando en base a su buena relación con su representante, Mino Raiola.

“Sé quién lleva las negociaciones, y menos con jugadores que tienen contrato, negociamos con clubs. ¿Con Raiola? Tengo buena relación con Mino, pero sabemos los dos que primero hay que hablar con su club”, prosiguió el mandatario.

Por otra parte, el líder de la cúpula azulgrana no ha escondido su deseo de poder contratar al poderoso atacante noruego. Sin embargo, desde un principio ha querido mantener todo información bajo cuerda para no alterar una posible negociación.

“Estoy convencido de que se pueden mantener conversaciones entre deportistas, pueden hablar de fútbol, que es de lo que saben, y venir al Barça es atractivo porque el equipo está en construcción y enamora porque hay jugadores muy jóvenes, con mucho talento, que tiene presente y futuro, pero las cuestiones económicas las valoran otras personas del club”, finalizó Laporta.

A pesar de que aún faltan varios meses para que acabe la temporada, el futuro de Erling Haaland se ha convertido en un verdadero duelo de gigantes en donde los grandes clubes de Europa están manejando sus contactos y moviendo sus fichas para convencer al noruego. Solamente se deberá esperar el anuncio oficial del mismo jugador.

