Mino Raiola exige al Barcelona fichar a otro jugador para convencer a Erling Haaland

El FC Barcelona estaría enfrentando otra traba en su intención de fichar al delantero noruego Erling Haaland, y es que su agente, el italiano Mino Raiola, estaría exigiendo al conjunto culé que también contrate los servicios del defensor neerlandés del Ajax, Noussair Mazraoui, indicó el ‘Daily Express’

En los últimos día se dio a conocer que directivos del Barcelona y el propio entrenador Xavi Hernández, sostuvieron una reunión cara a cara con Haaland y Raiola, en la que llegaron a ofrecer un contrato por cinco temporadas y 195 millones de euros ($213 millones de dólares).

Dicha propuesta colocó al equipo azulgrana como el principal candidato para adquirir los servicios del noruego, por encima del Real Madrid y Manchester City, sin embargo, esta exigencia del agente italiano es algo que los catalanes no contemplaban en esta negociación.

Pese a no ser algo esperado, el Barcelona no vería con malos ojos la exigencia del representante, y es que en el pasado mercado invernal intentaron adquirir a Noussair Mazraoui pero finalmente no se concretó el traspaso desde el equipo de Amsterdam.

Ahora, un punto que haría factible el fichaje del lateral de 24 años, es que finaliza su contrato con el Ajax en junio y parece no querer continuar, por lo que vería al Barça como un buen destino para continuar con su joven carrera.

De concretarse este movimiento, el Borussia Dortmund sería el principal afectado puesto que no solo perdería a su delantero estrella, sino que también perdería la posibilidad de fichar a Noussair Mazraoui, a quien ya le había puesto el ojo.

Esta situación solo demuestra lo mucho que ha cambiado el fútbol puesto que anteriormente era muy difícil ver que un agente tuviera tanta potestad para influir en una negociación, a tal punto de poner condiciones como esta.

Cabe recordar que el Barcelona ha decidido renovar a Dani Alves, por lo que de traer al actual lateral neerlandés, significaría salir del defensor estadounidense Sergiño Dest, quien es objeto de deseo para algunos equipos de la Serie A de Italia.

