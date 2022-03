Oleksandr Zinchenko: Si no fuera por mi hija y mi familia me iría a la guerra

Los ataques bélicos de Rusia a Ucrania ha dejado en estado de shock a muchas personas, incluyendo a los futbolistas ucranianos. Uno de ellos es Oleksandr Zinchenko, jugador del Manchester City. El mediocampista de 25 años se sinceró en una entrevista en donde confesó que de no ser por su hija y su familia, se uniría al ejercito ucraniano para defender a su país.

El llanto del ucraniano Oleksandr Zinchenko previo al inicio del partido entre el Everton y el City.



¡Qué imagen! 🇺🇦💔pic.twitter.com/rLD9xQl3sE — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) February 26, 2022

“Si no fuera por mi hija y por mi familia, estaría allí. Conozco a mi gente y todos piensan lo mismo. Sólo hace falta ver cómo luchan por sus vidas. Estoy orgulloso de ser ucraniano y lo estaré siempre. Les conozco bien. Prefieren morir y morirán. No se van a rendir”, señaló Zinchenko a BBC.

El futbolista antes de dar el salto a la Premier League, formó parte del Shakhtar Donetsk, club ucraniano y que lo formó como uno de los mejores jugadores de su país. Además, el imagen principal de la selección de Ucrania.

“No dejo de llorar. Incluso cuando voy conduciendo a la ciudad deportiva, donde sea, me pongo a llorar. No puedo parar de imaginar cómo estará el lugar donde nací y crecí y pensar que estará todo desierto. Me enteré porque mi esposa me despertó a medianoche llorando y me mostró los vídeos, las fotos, estaba y me quedé en shock”, añadió el ucraniano.

Un momento para recordar el de Oleksandr Zinchenko, sale como capitán y recibe el apoyo de la afición 💛💙 pic.twitter.com/a2CjNwzg6n — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 1, 2022

Asimismo, la estrella ucraniana y del Manchester City, agradeció públicamente todo el apoyo que ha recibido desde que comenzaron los ataques bélicos a su país y a pesar del terrible momento, el futbolista sigue comprometido con su club.

“Estoy muy agradecido por todo el apoyo. No pensaba que sería así. Me gustaría dar las gracias a todos. Es como si tuviéramos al mundo detrás empujándonos para que no nos rindamos… y sé que la gente no lo hará”, finalizó el ucraniano.

El caso de Oleksandr Zinchenko es uno de los tantos en el fútbol del viejo continente en donde los ucranianos han mostrado su tristeza por los ataques a su país. Además, otros deportistas han optado por unirse al ejercito sin importar perder la vida.

Lee También:

Pep Guardiola se pronuncia sobre el conflicto Ucrania-Rusia: “El ser humano no aprende de su pasado”

“Espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo”: Zinchenko juega con fuego al desearle la muerte al presidente de Rusia Vladimir Putin