Incendios forestales en Florida siguen activos y concentrados en el noroeste

MIAMI – Al menos una veintena de incendios forestales de diversa envergadura continúan activos este domingo en Florida con fuertes vientos y el foco de atención en el noroeste del estado, donde arden más de 9.400 acres, según el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

Medio locales como el Canal 7 de NBC dan cuenta de que los incendios denominados Bertha Swamp Road y Adkins Avenue están quemando 9,400 acres en el Panhandle, la zona del noroeste de Florida donde el huracán Michael destruyó 72 millones de toneladas de árboles en 2018.

Según este medio, los niveles de peligro de incendios forestales son elevados en todo el estado, con base en un mapa actualizado del Servicio Forestal de Florida (FFS) donde se observa una veintena de puntos rojos que van desde el sur del estado hasta el noroeste, pasando por el centro.

With some of the smoke cleared from the #AdkinsAvenueFire, firefighters were able to conducting better mapping. The fire has been mapped at 841 acres, containment remains at 35% but is being evaluated. pic.twitter.com/rbWDGSPA6F — FFS Chipola (@FFS_Chipola) March 6, 2022

“#BerthaSwampRoadFire permanece activo esta mañana. Tenemos 17 buldócers en el incendio de 8,000 acres y está contenido en un 10%. Recursos adicionales de FFS, así como 4 helicópteros del @FLGuardia están en camino”, informó hoy en Twitter la estación del FFS ubicada en Chipola, que atiende a los condados floridanos de Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Walton y Washington.

#BerthaSwampRoadFire remains active this morning. We have 17 dozers on the 8,000-acre fire, and it's 10% contained. Additional FFS resources, as well as 4 helicopters from the @FLGuard, are en route. Follow @FFS_Chipola for ongoing updates. pic.twitter.com/bWytVd9rNf — Florida Forest Service (@FLForestService) March 6, 2022

Asimismo, la estación señaló que los helicópteros han arrojado más de 103,000 galones de agua para combatir el incendio Adkins Avenue desde el viernes.

“Este incendio de 1,400 acres ahora está contenido en un 35% con 25 unidades de tractor/arado luchando activamente contra el incendio”, detalló la estación del servicio forestal.

En un comunicado, la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) indicó este sábado que ha solicitado “una subvención adicional de asistencia para el manejo de incendios” a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“En el momento de la solicitud, los incendios Bertha Swamp Fire, Dogwood Way Fire y Adkins Avenue Fire estaban ardiendo en más de 9,400 acres en los condados de Bay, Gulf y Calhoun. Juntos, estos incendios formaron el complejo de incendios de Chipola”, dice el comunicado.

El gobernador del estado, Ron DeSantis, que aseguró este sábado en una rueda de prensa no estar sorprendido por lo ocurrido, emitió el viernes un estado de emergencia para el condado de Bay. Bay County has the full support of my administration as we work with local officials to stop the wildfires ravaging their community. Please stay alert if you’re in the area and follow local guidance on evacuations and road closures. Follow @FLSERT for the latest updates. pic.twitter.com/YrYjr04ZHr— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 6, 2022

La FDEM señaló que el gobernador emitió además una orden ejecutiva “para garantizar que los gobiernos estatales y locales tengan suficiente tiempo, recursos y flexibilidad para responder al incendio y promulgar medidas para salvar vidas”.

Más de 1,000 viviendas se han visto afectadas por las órdenes de evacuación y ocho hogares fueron devorados por el fuego, sin que se reporten víctimas mortales, según la FDEM.

