“Mi suegra ignora mi embarazo porque no soy su hija”

En México hay un refrán tan viejo como misógino que dice: “los hijos de mi hija mis nietos son; los hijos de mi hijo a saber de quién son”, y nada mejor para ejemplificar la actitud nociva de esta abuela ante el nacimiento de su primer nieto. Una mujer utilizó Reddit para expresar su enojo porque su suegra ignora su embarazo puesto que ella no es su hija, y aprovecha para presionar a la mujer que sí es su hija para que tenga un bebé pronto.

Cuando la pareja dio a conocer la noticia, “lo primero que dijo mi suegra no fue felicitaciones. Fue: ‘¿Mi hija está embarazada? ¿Nos va a sorprender pronto?’ Y ha procedido a no preguntar sobre mi embarazo en absoluto (y si surge, descarta cualquier síntoma que tenga) y le dice a su hija cómo no puede esperar a que tenga un bebé”, escribió la mujer en su post.

Por supuesto, la actitud de su suegra contrasta con la de su familia, que ha expresado su felicidad, sus buenos deseos y que constantemente le preguntan cómo se siente. En tanto, la suegra se ha atrevido a sugerir a la futura madre que hable con su cuñada para saber cuándo tendrá un bebé porque “no puedo esperar más a mi nieto”, expresó.

Además le pidió que se pusiera de acuerdo con ella para ser anfitriona de un futuro baby shower. “¡Ella (la cuñada) ni siquiera está embarazada! ¿Soy imbécil en esta situación? Siento que estoy esperando demasiado de esta mujer, pero un poco de decencia humana mientras crío a un humano relacionado con ella sería bueno”, escribió la mujer. “Ella me enferma. Mi esposo y yo hemos estado considerando la idea de no permitirle conocer a nuestro bebé una vez que nazca”, concluyó.

Las reacciones en Reddit no se hicieron esperar, sobre todo de apoyo a la mujer. “No esperes nada de esa mujer. Yo evito a mi suegra como a la peste. Trato de no pasar tiempo con ella cuando viene por una semana. Es agotador y ella no respeta límites”, escribió una usuaria. “Disfruta de la pequeña vida que estás trayendo al mundo. No parpadees, porque el tiempo pasa más rápido de lo que piensas con los niños que crecen. Y deja que el karma se encargue de esto. Confía en mí, tengo un historial perfecto en el manejo de cosas como ésta”, le aconsejó otra usuaria. “No dejes que ella te deprima. Si no está interesada, déjala en paz. Concéntrate en las personas en tus vidas que quieren apoyarte y están realmente emocionadas y enfóquense el uno en el otro. Este es un momento muy especial para ti y tu esposo. Disfruta el proceso de preparación para tu paquete de alegría”, apuntó un tercero.

