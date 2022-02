“Me arrepiento de haber tenido 3 hijos. No puedo hacer nada importante con mi vida”

Tener hijos es una misión que deja muchas satisfacciones, pero que también representa muchas dificultades. Particularmente durante la juventud, ser padre puede ofrecer retos diversos, como confesó una joven de 24 años, que se convirtió en madre por primera vez a los 15 y que, asegura, se arrepiente de haber tenido 3 hijos porque “no puedo hacer nada importante con mi vida”.

La mujer utilizó el popular foro de Reddit para expresar su frustración por haber sido madre tan joven cuando en realidad no quería tener hijos. “Tengo tres hijos y con frecuencia desearía no tener ninguno. Nunca quise tener hijos y sabía que quería más de mi vida que pañales sucios y minivans“, escribió en su post.

La chica narró que tuvo su primer hijo cuando tenía 15 años, al segundo cuando tenía 19 y el tercero a sus 24. “Estaba bien con los dos primeros, pero el tercero realmente me hizo cuestionar todo de nuevo”, aseguró.

“Esto no es lo que quiero hacer con mi vida. Tuve a mis hijos a una edad tan temprana que no tengo ninguna posibilidad de hacer nada importante con mi vida que no sea decir, ‘oye, crié a 3 humanos más. De nada. Qué logro”, apuntó.

Los usuarios de Reddit expresaron diversas opiniones al respecto, muchos de ellos enfatizaron que una ventaja de tener hijos a una edad tan temprana es que, cuando crezcan, ella estará en sus 40s, lo suficientemente joven para dedicarse a otras actividades.

“Serás joven cuando tus hijos estén fuera de casa. Tienes toda la vida por delante”, escribió un usuario. “Todos tus hijos habrán crecido cuando tengas 42 años. Eso es increíble. Habrá mucho tiempo en tu vida para hacer lo que quieras y aún serás lo suficientemente joven para hacerlo”, expresó otro.

