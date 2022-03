Ricardo Arjona le dedicó un mensaje a su esposa por su cumpleaños muy a su estilo

Es muy raro verlo compartir cosas sobre su vida privada… Sin embargo, Ricardo Arjona le dedicó un mensaje a su esposa, Deisy Arvelo, por su cumpleaños, eso sí, muy a su estilo.

A través de las redes sociales, y compartiendo una serie de imágenes que comienza con un video de la modelo venezolana soldando un juguete de Nico, el hijo que tienen en común, Arjona le escribió lo siguiente.

“Ella no sabe cocinar. Pero todo lo demás lo hace mejor que nadie, incluido aguantarme. Perdí la cuenta de los años juntos, yo soy así, pero agradezco cada día que viene cuando ella está. Sabe que toda la libertad del mundo empieza por la más férrea de las disciplinas, Nico, el mejor regalo que me dio, lo sabe bien. A mi, tan salvaje … me domó con paz y libertad. Hoy cumple años, y yo solo quiero que cumpla muchos más”.

La pareja reside en Miami, tienen un hijo en común, Nico, el más pequeño de los tres que tiene el cantautor. Deisy y Arjona se conocieron en el 1998 en el video clip de ‘Dime Que No’, en el que ella era la modelo.

Sin embargo, fue años después, en el 2006, cuando se animaron al amor, luego de que él se divorciara de Leslie Torres, su primera esposa y madre de Adria y Ricardo Jr.

Desde el momento que Deisy y Arjona unieron su vida, ella dejó su carrera de modelo y se dedicó a su familia, apoyar y acompañar a su esposo y hacer alguna que otra campaña de manera esporádica.

Comparte mucho con Nico, sobretodo cuando Arjona está de gira. Una de las cosas que más disfrutan madre e hijo es la playa, los deportes acuáticos y el boxeo como ejercicio.

