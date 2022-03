83 productos de carne seca son retirados del mercado debido a contaminación de listeria

Si te gusta comer de vez en cuando un poco de carne seca mientras ves la televisión o viajas en carretera, debes saber que estas tiras de carne están siendo retirados desde hace semanas de las tiendas por una alerta de salud pública. Ahora también se está retirando del mercado una variedad de carne seca debido a que potencialmente está contaminada por Listeria.

La empresa Boyd Specialties –que elabora carne seca para varias empresas– es la que está retirando más de 1,600 libras de cecina, según anunció el 4 de marzo el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE.UU. (FSIS, por sus siglas en inglés).

El retiro incluye 83 productos diferentes de una amplia variedad de compañías. El FSIS detectó Listeria en los productos de Boyd y descubrió un problema durante las pruebas de calidad.

Los productos fabricados por Boyd el 23 de febrero son los únicos que podrían estar contaminados. Toda la carne que se retiró de las tiendas tiene el número de establecimiento “EST. 40269” impreso dentro de la marca de inspección del USDA.

Los productos se distribuyeron en tiendas de Alabama, California, Connecticut, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Pensilvania y Texas.

Hay muchas marcas que usan la carne seca de Boyd Specialties, como se señaló anteriormente. Entre ellas están: 2 Broke Bartenders, The Classy Cow Beef Jerky Co., The Country’s Best Jerky, Durbin Farms Market, Gold Mine Jerky Company, Humboldt Jerky Co., Jerked Out Jerky, Killer Jerky, MI Jerky Co., Old South, Ranchview Jerky Co., Rock Ridge Jerky, Smokehouse Jerky Co., Texas Family Jerky, así como The Village Sweet Shoppe, entre otros.

Puedes ver el resto de las 83 marcas que podrían estar contaminadas en el sitio web del FSIS.

La compañía dice que, hasta el momento, no se han reportado personas que se hayan enfermado pro la ingesta de estas marcas de cecina. Sin embargo, se recomienda que se tire la cecina o la devuelva al lugar de compra si la tienes en casa.

