Adamari López responde cómo fue irse a México y vivir el séptimo cumpleaños de su hija Alaïa, junto a su ex, Toni Costa

Adamari López estuvo en México celebrando el cumpleaños de su hija Alaïa en la Riviera Maya. Ahí se hospedaron en el Nick Resort Riviera Maya y disfrutaron de todos los espacios que han sido inspirados en Bob Esponja y el resto de los personajes. Junto a ellas en este viaje estuvo también Toni Costa. Hecho que ha generado especulaciones alrededor de la pareja, algunos creen que pudo haber reconciliación, otros lo vieron como lo que fue: dos padres festejando a su hija.

Sobre la fiesta de cumpleaños dijo: “Yo estuve viviendo la vida loca -el fin de semana- pero con mi hija porque estuvo de cumpleaños. Lo dije aquí el viernes, festejamos el cumpleaños número 7, lo pasamos increíble. Nos fuimos hasta la Riviera Maya, en México, en el hotel Nickelodeon y ahí ella disfrutó como la niña que es con sus amiguitos, con parte de la familia, estuvo rodeada de mucho amor y la verdad es que cómo nos trataron y cómo la pasamos fue increíble”, así lo destacó también la revista People en Español.

Sobre la presencia de Toni Costa no dijo mucho, compartió poca información sobre éste y la relación que ahora sostienen. “La pasó superbien, su papá también estuvo ahí con ella y lo disfrutó mucho”, dijo en el programa matutino de Telemundo.

Pero Quique Usales quería saber más, no podía quedarse con la duda y por esto preguntó con total claridad: “Oye, ¿con tu ex todo bien ahí en el viaje?”. Adamari no pudo más que responder y agregó: “Claro, estábamos ahí dedicados a hacer feliz a Alaïa“. Con este comentario Adamari cerró cualquier duda entorno a lo que se dice de ellos. No están juntos, solo son padre y madre de familia unidos por el bien de su hija, más no revueltos. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Más sobre Adamari López y Toni Costa:

Toni Costa responde: confiesa si su relación con Evelyn Beltrán empezó cuando aún vivía con Adamari López

Evelyn Beltrán a Toni Costa: “Eres el mejor papá del mundo”

Este es el Nickelodeon Resort: El lugar donde Adamari López y Toni Costa celebraron el cumpleaños de su hija