Toni Costa responde: confiesa si su relación con Evelyn Beltrán empezó cuando aún vivía con Adamari López

Ahora que la relación de Toni Costa con Evelyn Beltrán es un hecho consumado, el público está no sólo feliz porque el amor le sonríe, sino que además buena parte se está dando permiso de criticar a la joven modelo. Acusándola de romper la relación que éste sostenía con Adamari López.

Muchas cosas se pueden decir, y es que para algunos el críptico mensaje que Adamari López soltó la semana pasada en Instagram, pudo funcionar como indicativo para que la opinión del público vaya orientada en esta línea. A través de uno de sus famosos reels, Adamari dijo: “Con todo lo que he vivido he podido confirmar que ojos que no ven, corazón que presiente”. Aquí el video.

¡La confesión de Toni surgió por un ataque a Evelyn!

Evelyn Beltrán reaccionó al cumpleaños de Alaïa, pero lo hizo felicitando a Toni por la clase de padre que ha sido y es con la pequeña hija que comparte con Adamari López. En Instagram Evelyn expresó: “¡Eres el mejor papá del mundo!”. Hasta la revista People en Español está hablando de esto.

Muchos están de acuerdo con las palabras de Evelyn. Otros simplemente se han detenido a atacarla de manera feroz. Ante los ataques Toni no dudó y reaccionó en su defensa, como también lo hace aún cuando el público ataque a la madre de su hija.

Estas fueron las palabras de Toni para defender a su amada: “Ella no rompió nada”. Fue tajante al decir. Y aquí la confesión de Toni, sobre cuándo inició su relación con Evelyn Beltrán: “Ni la conocía cuando se terminó mi relación. Así que, ¡¿qué es lo que estás hablando?!”. Toni Costa está cansado de que quieran señalar a su pareja como la culpable del final de su romance con Adamari López. Y así lo afirma: “Qué injusto que quieran envenenar siempre”. Continúa: “Qué mala vibra que traen en sus vidas”, destacó.

Evelyn y Toni compenetrados hasta en los mensajes

Ahora que su relación es pública, parece que ya no temen a que las coincidencias los unan. Al contrario, esta vez o las dejan pasar, o simplemente buscan que así sea, para demostrar que ambos comparten la misma visión sobre todo lo que los ha unido hasta el día de hoy.

En Instagram, en la sección de historias compartieron este mensaje: “Si tienes una persona maravillosa que te ayuda a balancear tu mundo, que no es perfecta, pero intenta serlo para ti, que trabaja duro, que te hace reír, que ha llorado contigo, que quisiera envejecer a tu lado, valórala porque es una bendición”.

Cumpleaños de Alaïa en familia y desde México con Adamari

Por su cumpleaños Toni le dedicó estas palabras a su hija Alaïa, junto a una preciosa fotografía: “Me llenas de vida, esa vida que doy por ti, por verte sonreír, por ver tus ojitos brillar, por darte una infancia llena de risas, aventuras, alegrías y de mucho amor, de paz y de felicidad, papi siempre te va a amar y voy a estar ahi para ti hasta mi último suspiro, eres mi todo y mi prioridad y mi mundo lo sabe y lo apoyará siempre”.

También agregó: “Estoy bendecido y doy gracias a Dios por como me está tratando la vida últimamente y mi mejor agradecimiento es dar lo mejor de mi, siempre recuerdo que aunque haya nubes negras, el sol siempre está ahí y acaba saliendo, se feliz y haz feliz a los de tu alrededor”.

Sobre el cumpleaños en familia, Adamari López y Toni Costa siempre juntos, pero como padres de familia, no como pareja.

Sobre este día y el cumpleaños esto es lo que ha dicho Adamari en Instagra: “Llegando de disfrutar un fin de semana maravilloso celebrando los 7 años de la consentida de la casa 💕. Luego les muestro el video con el resumen del segundo día en las instalaciones de @nickresortrivieramaya para que vean todo lo que disfrutó @alaia junto a sus amiguitos 🤭 bueno y nosotros también, porque la diversión es para todos en la familia”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Lee más sobre Toni Costa y Evelyn Beltrán:

Toni Costa presume sus sensuales movimientos y Evelyn Beltrán reacciona

Evelyn Beltrán a Toni Costa: “Eres el mejor papá del mundo”

El mensaje de Adamari López para Evelyn Beltrán, la nueva pareja de Toni Costa