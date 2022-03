Evelyn Beltrán a Toni Costa: “Eres el mejor papá del mundo”… Así se manifestó desde Texas, donde reside con su hijo, y sin formar parte del gran festejo que le organizaron en Nickelodeon Hotel en la Rivera Maya, su novio, y Adamari López a la pequeña Alaïa.

Como te contamos y mostramos, durante todo el fin de semana, Adamari López y Toni Costa viajaron a México, para celebrarle el cumpleaños número 7 a Alaïa. Rodeada de amiguitos, familia y sus papis, la pequeña vivió tres días maravillosos junto a Bob Esponja, más de 4 pasteles, dos tardes en el parque acuático del hotel y shows preparados para la ocasión.

Alaïa junto a Adamari y Toni en Nickelodeon Hotel. Foto: Latin Iconos

Vimos a varios compañeritos de Alaïa, familiares y amigos de Adamari, pero pocos del lado de Toni. Sin embargo, aquellas dos mujeres que son también importante en su vida se manifestaron de manera pública a través de un post que le dedicó el bailarín español a su pequeña.

¿Quiénes? Su madre doña Carmen, y su novia Evelyn Beltrán. Mientras la mujer que le dio la vida escribió, “😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️os amo”, la novia fue aún más expresiva con esta frase.

“✨Eres el mejor papá del mundo! ❤️🙏”, le puso Evelyn a la foto de Toni con Alaïa sonrientes y felices al final del fin de semana de cumpleaños.

Como también te contamos, el fin de semana anterior al cumple de Alaïa, Toni le realizó una fiesta sorpresa a Evelyn en Miami en el Hard Rock Hotel, y hasta le trajo a sus mejores amigas para que la acompañaran.

En esta ocasión Evelyn no formó parte del festejo, recordemos que era el primer cumpleaños de Alaïa con sus padres separados, pero unidos en familia por ella como se lo prometieron desde que tomaron la decisión de ser pareja.

La que sí llamó la atención que no estuviera como parte del festejo, fue doña Carmen, madre de Toni, a quien vimos una semana antes en Miami, instalada en la casa que viven Adamari y Alaïa, pero justo se regresó a España una noche antes que todo viajaran a Cancún.

Alaïa junto a su primer pastel de donuts. Fotos: Latin Iconos

También fue el primer año que la madre de Toni no está presente en el cumpleaños de su nieta, ni le dedica un post en redes sociales a la pequeña. Otra cosa que nos llamó la atención es que Adamari ya no sigue en redes a su ex suegra, aunque ella todavía sí.

MIRA MÁS DE LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE ALAÏA:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Todo lo que pasó en el cumpleaños de Alaïa, en Nickelodeon Hotel, junto a sus papis Adamari López y Toni Costa

•Adamari López y Toni Costa viajan juntos a México para festejarle el cumpleaños a Alaïa

•Adamari López le dedica emotivo mensaje a su hija Alaïa en su cumpleaños