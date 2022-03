Jomari Goyso a Pamela Silva: “¿Por qué nunca hemos visto al padre de tu hijo?”

¡La pregunta fue clara! Jomari Goyso se reunió con dos de sus grandes amigas: Jacqueline Bracamontes y Pamela Silva. Entre risas empezaron a hablar de todo un poco. Pero Jomari indicó que él lo que quería era grabar un video cuyo resultado del mismo fuera la viralización. Jacky lo acusó de estarlas usando, y éste como era de esperarse respondió con total sinceridad, diciendo que básicamente sí, que esa era su intención.

Pero pese a que terminó rechazando ser participe de esta iniciativa, fue la protagonista de Sortilegio la que dijo: “Pregúntanos algo que se haga viral”. Jomari no se quedó con las ganas.

Jomari le preguntó a Jacky si ella quería aportar la polémica. No se escucharon las palabras exactas de Jomari, pero se entiende que la actriz y conductora refusó ser parte de esto, por lo que prácticamente pidió que Pamela Silva fuese la víctima de Jomari Goyso. Éste no lo dudó, porque vio que su amiga y conductora de Primer Impacto estaba puestísima a participar.

Jomari fue directo a la yúgular y preguntó: “̇¿Por qué nunca hemos visto al padre del niño?”. Pero antes de que le preguntara esto la cuestionó sobre su supuesta soltería. Ella dio a entender que estaba sola, pero Jomari insistió porque el público parece no creer en esto. Algunos piensan que la conductora de Primer Impacto sí tiene una relación pero que la mantiene en el anonimato. Jomari le dijo que como ella no responde la gente se queda con dudas. Probablemente lo que quiso decir, es que ella, Pamela Silva, no responde de manera abierta y concreta, provocando así que muchos entren a especular.

Pamela de nuevo sólo se limitó a decir que ella es feliz. De nuevo una respuesta que sólo sirve para alimenta la especulación.

Y hoy sí: “̇¿Por qué nunca hemos visto al padre del niño?”. Pamela Silva respondió. Dijo que Jomari sí que lo conoce y le pidió a él que respondiera a su pregunta. Dijo que el público no lo conoce porque él no es una figura pública y porque además forma parte de la vida privada de la conductora de televisión.

Aquí el video con las revelaciones:

